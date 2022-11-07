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Sağlık Bakanı Koca'dan Ağrı ve Sivas'taki kazalara ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı Tutak kara yolundaki trafik kazasında 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır 11 kişinin yaralandığını bildirdi...

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 16:11
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Sağlık Bakanı Koca'dan Ağrı ve Sivas'taki kazalara ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan Ağrı ve Sivas'taki kazalara ilişkin açıklama
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Sağlık Bakanı Koca'dan Ağrı ve Sivas'taki kazalara ilişkin açıklama yaptı. 

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün maalesef bir diğer trafik kazası da Ağrı Tutak kara yolunda bir otobüsün tankere çarpması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2'si ağır 11 yaralı var. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca 2 kişinin yaşamını yitirdiği Sivas Gürün'deki trafik kazasında yaralanan 43 kişinin tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Otobüs devrilmesi sonucu 2 vatandaşımızın ölümüne yol açan Sivas Gürün'deki trafik kazasında yaralanan 43 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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