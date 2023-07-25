Sağlık Bakanı Koca'dan "Hepatit A aşısı" açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, stokta Hepatit A aşısı olmadığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Stoklarımızda 200 bin adet aşı bulunuyor. Ayrıca 400 bin adet aşı da depolarımıza girecek." dedi.

KAYNAK: AA
Sağlık Bakanı Koca'dan "Hepatit A aşısı" açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İlaç fiyatlarındaki artışa yönelik soru üzerine Koca, "İlaç fiyatlarında yapılan, kur güncellemesidir. Yılda bir kez kur güncellemesi yapılıyordu. Bir önceki yılın kurunun yüzde 60'ı şeklinde bir uygulamamız var. Ancak son iki yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için biz bunu 6 ayda bir güncellemeye karar verdik. O nedenle ocakta avro kurunun Türk lirası karşılığını 10,75 olarak güncellemiştik. Avro karşılığı TL kurunu şimdi 14,1 olarak güncelledik. İlaç alırken avroyu 14,1 lira kabul ediyoruz. Bugün bildiğiniz gibi avro kuru reel sektörde 30'larda." değerlendirmesinde bulundu.

"Stokta yeterli aşımız var"

Hepatit A aşısının stokta bulunmadığına dair iddiaların hatırlatılması üzerine ise Koca, şunları kaydetti:

"Bu kesinlikle doğru değil. Stoklarımızda 200 bin adet aşı bulunuyor. Ayrıca 400 bin adet aşı da depolarımıza girecek. Bildiğiniz gibi üç aşıyı yerlileştirmek için teknoloji transferi yapacağız. Bu üç aşıdan biri Hepatit A aşısı. Hıfzıssıhha'da üretilecek aşıların dışında üç aşı için teknoloji transferi yoluyla üç yeni üretim merkezi kurulacak. Su çiçeği, kuduz ve Hepatit A bu yöntemle yerlileşecek. Bu aşamaya çok yakınız. O zamana kadar da stokta yeterli aşımız var. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Endişe etmeyelim."

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