Sağlık Bakanı Koca'dan ilaç zammına savunma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarındaki tepki çeken artışla ilgili konuştu. Koca, fiyatlardaki yükselişin kur nedeniyle yapılan bir düzenleme olduğunu savundu.

Sağlık Bakanı Koca'dan ilaç zammına savunma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarındaki son artışla ilgili açıklama yaptı. Koca, ilaç fiyatlamasında kullanılan Euro kurunun yılda bir kez güncellendiğini, ancak yerli üretimi ve ilaç teminini korumak için bunu 6 ayda bir yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası konuşan Bakan Koca, "İlaç fiyatlarında yapılan, kur güncellemesidir. Yılda bir kez kur güncellemesi yapılıyordu. Bir önceki yılın kurunun yüzde 60’ı şeklinde bir uygulamamız var. Ancak son iki yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için biz bunu 6 ayda bir güncellemeye karar verdik.

O nedenle ocakta Euro kurunun Türk lirası karşılığını 10,75 olarak güncellemiştik. Euro karşılığı TL kurunu şimdi 14,1 olarak güncelledik” diyen Koca, “İlaç alırken Euro’yu 14,1 lira kabul ediyoruz. Bugün bildiğiniz gibi Euro kuru reel sektörde 30’larda." dedi.

Üç aşı üretim merkezi kurulacak

Hepatit A aşısının stokta bulunmadığı iddialarını da yalanlayan Koca, “Bu kesinlikle doğru değil. Stoklarımızda 200 bin adet aşı bulunuyor. Ayrıca 400 bin adet aşı da depolarımıza girecek. Bildiğiniz gibi üç aşıyı yerlileştirmek için teknoloji transferi yapacağız. Bu üç aşıdan biri Hepatit A aşısı.

Hıfzıssıhha’da üretilecek aşıların dışında üç aşı için teknoloji transferi yoluyla üç yeni üretim merkezi kurulacak. Su çiçeği, kuduz ve Hepatit A bu yöntemle yerlileşecek. Bu aşamaya çok yakınız. O zamana kadar da stokta yeterli aşımız var. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Endişe etmeyelim.” diye konuştu.

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