Bakan Koca’dan İstiklal Caddesi’ndeki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da meydana gelen, 6 kişinin yaşamını yitirdiği patlamada yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlar hakkında açıklama yaptı.

Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

PATLAMADA YARALANANLARIN SAĞLIK DURUMLARI

İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55’i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 5’i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki iki hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor.