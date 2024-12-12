Sağlık Bakanı Memişoğlu, mitomani dedi, Meclis karıştı! Vekilleri kızdıran mitomani kelimesi ne anlama geliyor

TBMM Genel Kurulunda 2025 Bütçe Görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bütçeye dair konuştu.

TBMM Genel Kurulda Sağlık Bakanlığı bütçe teklifi görüşmelerinde gerçekleştirdiği konuşmasının ardından Sağlık Bakanı Memişoğlu milletvekilleri tarafından kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Bakan Memişoğlu'nun Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin iddialara yanıt verirken kullandığı “Birilerinin patolojik mitomoniye yakalandıklarını görüyorum” ifadeleri sonrasında ise Genel Kurul'da sözlü tartışma çıktı.

'YALAN SÖYLEMEKTEN VAZGEÇMEDİKLERİNİ İZLİYORUM'

Bakan Memişoğlu, "Yenidoğan konusuna yeniden girmeyecektim. Zira, tüm gerçekleri komisyonda açıklamıştım. Gerçeklere tahammül edemeyenler, oradan kaçanlar öğrenememişler. Buna rağmen bazılarının ısrarla kamuoyuna yalan söylemekten vazgeçmediklerini üzülerek izliyorum. Hatta birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan mitomaniye yakalandıklarını, psikiyatrist olmasam da bir genel cerrahi olarak görüyorum. Allah şifalarını versin inşallah. Bize başvururlarsa da tedavileri için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Seyirci kalındı iddialarına ilişkin konuşan Bakan Memişoğlu, “Defalarca söyledik, işin başında biz vardık. Gerçekleri öğrenin, algı oluşturmayın. İşin doğası gereği gizlilik içerisinde yürütülen soruşturma aşamasında savcılık makamı ve emniyet güçleriyle çalıştık. Özel denetimleri biz yaptık. Soruşturmanın gizliliği kapsamında elde edilen her bilgi eş zamanlı şekilde bize gelmedi. Ancak bu ne acizlik ne de izlemektir. Bu soruşturmanın gizliliğini korumak için başvurulan zorunlu bir yöntemdir. Kıdemli cerrah olarak çömezleri muhattap almadım” cevabını verdi.

İYİ PARTİ'DEN 'YETKİSİ YOKTUR' ÇIKIŞI

Bakan Memişoğlu'nun konuşmasının ardından söz alan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ise, Bakan Memişoğlu'nun meclisi mitomani olmakla itham ettiğine dikkati çekerek, “Bakan acziyet içindedir. Bütün bu iddialara cevap verecek kapasiteye sahip değildir. Bakan beyin bu iddialara cevap verecek bir yetkisi yoktur” ifadelerini kullandı.

"BAKANIN SUNDUĞU ÜSLÜP TAM BİR SUÇLULUK PSİKOLOJİ GÖSTERGESİ"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiği ise " Sağlık Bakanı'nın üslubu tam bir suçluluk psikolojisinin göstergesi. Burada halkın temsilcilerine mitomani diyecek kadar haddini aşmış bir Sağlık Bakanı'dır. Önce dönsün özür dilesin" diye konuştu.

EMİR: MİTOMANİ DİYENİN HAKKETTİĞİ KELİME BUDUR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bize saldırarak, bize kabalaşarak, bizleri tehdit ederek, sorularımızı duymazdan gelip küstahlaşarak gerçekleri örtemeyeceksiniz. Mitomani diyenin hakettiği kelime budur. Kendisini özür dilemeye davet ediyoruz. Siz 25 Eylül'de denetim yaptınız. Denetim sonuçlarında ne yaptığınızı söyleyemiyorsunuz. Bebeklerin hesabını veremiyorsunuz" diye konuştu.

Saadet Partisi İsa Mesih Şahin ise "Sayın Bakanı tanırım, az önceki üslupta tanıdığım Kemal Bey’i göremedim. Burada yürütme organı gelip yasama organına ayar veremez" ifadelerini kullandı.

MİTOMANİ NEDİR?

Mitomani bireyin, ruhsal nedenlerle, gerçekleri çarpıtmayı, değiştirmeyi hastalık derecesinde alışkanlık etmesine verilen addır.

Patolojik yalan, yalan söyleme alışkanlığı tıpta mitomani olarak isimlendiriliyor. Bu hastalığa sahip kişilere de mitoman deniliyor. Mitomani Yunanca muthos (efsane) ve latince mania (delilik) kelimelerinin birleştirilmesinden meydana geliyor.