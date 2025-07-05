Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan MHP Ordu İl Başkanlığı'na ziyaret

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan MHP Ordu İl Başkanlığı'na ziyaret

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ordu’ya gelen Sağlık , Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Cumhur İttifakı’nın uyum ve birlikteliğini yansıtan ziyarette Bakan Memişoğlu, MHP Ordu İl Başkanı Mehmet Özçelik, Altınordu İlçe Başkanı Dinçer Kurucu, KAÇEP İl Başkanı İrem Gürsoy Yıldız, Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi ve il ve ilçe teşkilat mensupları tarafından karşılandı.

sa1.jpg

MHP Ordu teşkilatıyla samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Bakan Memişoğluna çiçek ve hediye takdim edildi.

Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yoğun mesaisinden ötürü programa katılamadı.

sa2.jpg

Bakan Memişoğlu’nun Ordu ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Milletvekili Şanlıtürk, “Sağlık Bakanımızın ilimize yaptığı ziyareti kıymetli buluyorum. Özellikle yapımı hızla süren Şehir Hastanemizi yerinde incelemesi, bilgi alması ve ardından teşkilatımıza uğraması, bizler için son derece anlamlıdır. Cumhur İttifakı olarak sahada da, masada da uyum içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” İfadelerini kullandı.

sa3.jpg

MHP İl ve İlçe yönetimleri de nazik ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bakan Memişoğlu’na teşekkür etti.

Son Haberler
Yabancılar artık daha fazla para ödeyecek... Trump imzayı attı!
Yabancılar artık daha fazla para ödeyecek... Trump imzayı attı!
Evli olmayanlar vergi ödeyecek... O ülkede yaşayanlar yandı!
Evli olmayanlar vergi ödeyecek... O ülkede yaşayanlar yandı!
Bahçeli kurmaylarıyla bir araya geldi. Buluşma öncesi strateji toplantısı
Bahçeli kurmaylarıyla bir araya geldi. Buluşma öncesi strateji toplantısı
Ünlü iş insanı ile aşk iddiası! Nilsu Berfin Aktaş’tan şaşırtan hamle...
Ünlü iş insanı ile aşk iddiası! Nilsu Berfin Aktaş’tan şaşırtan hamle...
Kastamonu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kastamonu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı