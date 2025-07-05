Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan MHP Ordu İl Başkanlığı'na ziyaret

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Cumhur İttifakı’nın uyum ve birlikteliğini yansıtan ziyarette Bakan Memişoğlu, MHP Ordu İl Başkanı Mehmet Özçelik, Altınordu İlçe Başkanı Dinçer Kurucu, KAÇEP İl Başkanı İrem Gürsoy Yıldız, Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi ve il ve ilçe teşkilat mensupları tarafından karşılandı.

MHP Ordu teşkilatıyla samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Bakan Memişoğluna çiçek ve hediye takdim edildi.

Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yoğun mesaisinden ötürü programa katılamadı.

Bakan Memişoğlu’nun Ordu ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Milletvekili Şanlıtürk, “Sağlık Bakanımızın ilimize yaptığı ziyareti kıymetli buluyorum. Özellikle yapımı hızla süren Şehir Hastanemizi yerinde incelemesi, bilgi alması ve ardından teşkilatımıza uğraması, bizler için son derece anlamlıdır. Cumhur İttifakı olarak sahada da, masada da uyum içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” İfadelerini kullandı.

MHP İl ve İlçe yönetimleri de nazik ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bakan Memişoğlu’na teşekkür etti.