﻿Sağlık Bakanı neden sessiz kalıyor?

12 Eylül Darbesi'nden sonra 10 yıl yasaklı olan CHP'nin yerine 6 Haziran 1983'te Prof. Erdal İnönü tarafından Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kuruldu.

Siyasi yaşamına SODEP'te başladığında Av. Haluk Pekşen ile tanıştım ve 40 yıl yakın iyi bir dostluğumuz oldu.

1992 yılında CHP üyesi olan Pekşen, 2015-2018 yılları arasında CHP Trabzon milletvekilliği yaptı.

Çalışkan, açık sözlü, Atatürk'çü, dürüst ve cana yakın kişiliği ile siyasette çok sevilen bir isim oldu.

Pekşen Bodrum'da tatilde iken rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı

Haluk Pekşen'in kızı Ezgi Pekşen, babasının Covid-19 aşısı nedeniyle öldüğü iddialarına şöyle yanıt verdi:

"Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi adına hayatımızın en acı günlerinden geçerken bu açıklamayı yapmak zorunluluğunu hissediyorum. Kıymetli babam Haluk Pekşen ne zatürre ne Covid ne de aşı sebebiyle hayatını yitirmiştir.

15 Ağustos 2022 günü akşamı yemek yerken rahatsızlanması üzerine Acıbadem Bodrum Acil'ine gittik. Göğsünde bir yanma hissettiğini, bu acının yemek esnasında başladığını ifade etti.

Yapılan tahlil sonucunda kan değerleri referans aralıkları içerisinde, EKG'si de normal çıktı.

Ağrı kesici verip bizi eve gönderdiler. Babamın acısı tüm gece devam etti ve sabah erken saatte yeniden 'beni hastaneye götürün' dedi, doktorlar yine her şeyin normal olduğunu belirtseler de babam hastaneye yatmak istedi.

O gece tansiyonu yükselip alçalmaya ve ateşi çıkmaya başladı

Çarşamba günü tüm değerleri yükselmişti, vücutta enfeksiyon oluşmuştu.

Babamın sorumlu doktoru ne tuhaftır ki bir sözüm ona(!) gastrologtu. Covid, zatürre başlangıcı vs. türlü tahminlerde bulunsalar da bir türlü teşhis koyamadılar.

Bir süre sonra 'iyileştin' diye taburcu ettikleri babam daha da kötüleşti

Babam belki anlayan çıkar diye odaya gelen tüm doktorlara 'göğsümde yanma var yatınca artıyor, yemek yiyince artıyor. Reflüm var ondan olabilir mi?' diye anlattı.

Ama 'ne olacak bu memleketin hali' diye babama dert yanan o kişilerin aklına 'size bir endoskopi yapalım' demek gelmedi.

Bir süre sonra 'iyileştin' diye taburcu ettikleri babam daha da kötüleşti ve uçak ambulansla Ankara Güven Hastanesi'ne getirdik.

Doktorlar yemek borusunun 32.cm'nde kalp hizasında delik olduğunu fark ettiler ve babama sordular. Babam da balık yediği sırada fenalaştığını ve bunu Acıbadem'de ifade ettiğini söyledi. Ancak artık enfeksiyon kalp zarına yol yapmıştı, değerleri çok artmış ve uygulanan yanlış tedavi sebebiyle bağışıklık sistemi çökmüştü.

Doktorlar ellerinden geleni yapsalar da 22 gün geçmişti.

Benim canım babam her zamanki gibi elinden gelen tüm mücadeleyi verdi ancak 1 ay dayanabildi. Yaşadığımız bu acıyı hazmedemiyoruz, yüreğimiz yanıyor. 'Size anjiyo yapalım' demek yerine 'size endoskopi yapalım' deseler şu an Haluk Pekşen aslanlar gibi yanımızda olacaktı.

Ancak babama konulan yanlış teşhis gibi yanlış bilgilerle insanların kandırılmasını kendi vicdanımıza yediremeyiz.

Babamın durumunun aşı ile hiçbir ilgisi yoktur."

Bu sağlık skandalını yaratanlara hatası olanlara, yanlış teşhis koyanlara binlerce kez yazıklar olsun…

Değerli okurlarım,

Acıbadem Hastanesi kurucusu Mehmet Ali Aydınlar'ı arayarak Pekşen'in vefatı hakkında yazı yazacağımı belirterek açıklama istedim.

Yurt dışında olduğunu belirten Aydınlar "Araştırma yapılsın" talimatı verdiğini söyleyerek Acıbadem sağlık grubunun şu açıklamasını göndertti:

- "15 Ağustos 2022 tarihinde Acıbadem Bodrum Hastanemizin Acil Servis'ine başvurmasıyla tedavi süreci başlayan ve sonrasında Ankara'ya sevk edilerek tedavisine devam edilen hastamız Sayın Haluk Pekşen'in hayatını kaybetmesi, hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.

Sosyal medyada ve basında yer alan, merhum Haluk Pekşen'in kurumumuzdaki tedavi sürecine ilişkin iddialarla ilgili gerekli inceleme tarafımızca başlatılmıştır. Bu inceleme hızla gerçekleştirilip, sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bu araştırmanın sonucunu Aydınlar'dan ve Hastaneden bekliyorum.

Pekşen, 16 Kasım 2020'de TELE1 TV'de Tuncay Mollaveisoğlu'nun sunduğu "Anında Manşet" canlı yayınında Covid salgını konusunda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı şöyle eleştirmişti:

- "Hipokrat yemini etmiş, benim can güvenliğimden sorumlu, benim hayatımı idame ettirecek, benim aldığım vergileri bu toplumun sağlığına harcayacak ve bununla görevli, görevini yapmakla yükümlü sağlık bakanı benim hayatımı riske edebilecek kadar büyük bir keyfiyeti nereden buluyor?

Kim, hangi yasa bu ülke insanının can güvenliklerini riske atma hakkı veriyor?

Benim bu Sağlık Bakanı'na hiçbir inancım, güvenim kalmadı…"

O gün Pekşen'in bu eleştirilerini yanıtlamayan ve kendisi de özel hastaneler sahibi olan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya soruyorum:

- Sağlık Bakanlığı bu konuda soruşturma başlattı mı?

- Pekşen'in söylemiyle, "görevini yapmakla yükümlü sağlık bakanı" olarak neden sessiz kaldınız?

16 Eylül 2022'de hayatını kaybeden değerli dostum Pekşen ruhun şad olsun… Allah ailene sabır ve sağlıklı ömür nasip etsin…