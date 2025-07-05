Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Ordu’da

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ordu ve Giresun illerinde Sağlık Bakanlığınca yürütülen yatırımları, hizmetleri yerinde görmek ve temaslarda bulunmak üzere geldiği ilimizde, Ordu Giresun Havalimanında Vali Vekili Ayhan Durmuş, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ve il protokolü tarafından karşılandı.

Ordu programı kapsamında ilk olarak Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden 1200 yataklı Ordu Şehir Hastanesi inşaatında bugüne kadar yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Memişoğlu, Ordu Şehir Hastanesi inşaatında yaptığı incelemelerin ardından Ordu Valiliğini ziyaret etti.

Ordu Valiliği Şeref Defteri’ni imzalayan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Valilik Makamına geçti. Burada, Vali Vekili Ayhan Durmuş tarafından ilimizle ilgili genel bilgiler, sağlık yatırımlarının son durumu ve ihtiyaçlar hakkında bilgi verildi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu daha sonra, Valilik Toplantı Salonun da “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı”nı gerçekleştirdi.

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ”Bugün, ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ kapsamında sabah Giresun’umuzu şimdi de Ordu’muzu ziyaret ediyoruz. Karadeniz’in incileri bunlar. Burada Sayın Vekillerimiz, Vali Vekilimiz ve başkanımızla beraber sağlıkla ilgili sorunları, yapacaklarımızı istişare edeceğiz. Ordu’da sağlık hizmetlerinin daha iyi sunumunu nasıl gerçekleştiririz bunları tartışacağız. Sağlıkla ilgili özellikle çok farklı bir seviyeye ulaşacak. Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği Ordu Şehir Hastanemizi ziyaret ettik. Ordu’muza 2026 yılından itibaren vizyonel olan bu Şehir Hastanesiyle hizmet vereceğiz. 1200 yataklı, gerçekten mükemmel bir hastane olacak. Ordululara şimdiden hayırlı olsun diyorum” dedi.

“Kadim şehir Ordu’da 12 yeni hastane yaptık şimdiye kadar ve 2.261 yatak kapasitesine ulaştık. Ama bizim her zaman söylediğimiz bir ifade var. Biz Sağlık Bakanlığıyız. İnsanlığın öncelikli olarak hastalanmadan bedenlerine bakmasını, sağlıklı kalmasını amaç ediniyoruz” diyen Bakan Memişoğlu, “Sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklarımızdan, hareketsizlik ve beslenme bozuklukları dediğimiz kilo gibi sorunlarımızdan arınmamız gerekir. Bu konuda da toplumla beraber bu risklerimizi azaltacağız. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama herkesin de bize katkı vermesi gerektiğini düşüyoruz. Özellikle sigara konusunu yeniden ele almamız ve hep beraber bununla mücadele etmemiz gerekir. Bugün baktığınız zaman maalesef ülkemizde 3 kişiden bir tanesi tütün kullanıyor ve tütün bağımlısı. Bizim sigara bırakma polikliniklerimiz ücretsiz, bu konuda destek veriliyor, aynı zamanda da gerektiği zaman ilaçlarla bırakmaya yardımcı oluyoruz. Onun için bırakmayı hedef edinmiş her bir vatandaşımızı Aile Sağlığı Merkezimizde, Sağlıklı Hayat merkezlerimizde aynı zamanda hastanelerimizde bekliyor ve onların bu konuda ki iradelerine destek vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Biz aynı zamanda özellikle çocuklarımızın sağlıklı hayat sürmeleri için, ‘Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek’ diye eğitim müfredatına geçiriyoruz Milli Eğitim Bakanlığımızla. Bugün de bu çocuklarımızı ziyaret edeceğiz burada. Onları sağlık elçisi ilan ediyoruz. Çünkü, çocuklar hem iyi beslenecekler hem dişlerini fırçalayacaklar, kahvaltılarını kuvvetli yapacaklar, hem de egzersiz yapacaklar ve sağlıklı kalacaklar diye düşünüyorum. Aynı zamanda onların büyüklerinin sağlıklı kalması için görevlendiriyoruz. Biz bu tür faaliyetlerle esasında toplumun sağlıklı kalmasını, sağlıklı bir toplum kalmasını hedefliyoruz. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği koruyan, üreten ve geliştiren sağlık modeliyle ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nda sağlıklı bir toplum oluşturma hedefiyle çalışıyoruz” diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, ”Bugün Ordu da şehir hastanesi ile tedavi anlamında dünyaya örnek olan sağlık hizmeti sunuyoruz. Bunu başaran bütün sağlıkçı arkadaşlarıma, sağlıkla ilgili çalışan 1.5 milyon insana, bunun yanında Sayın Cumhurbaşkanımız ve şimdiye kadar emeği geçen bütün Bakan ve sağlık yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye sağlık hizmetleri konusunda dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesi. Artık, sadece sağlık hizmeti değil, sağlığın bilimini, teknolojisini üreteceğiz. Aynı zamanda da sağlıklı toplum olarak yaşamayı hep beraber öğreneceğiz” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ordu Devlet Hastanesi, AK Parti İl Başkanlığı, MHP İl Başkanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından Ordu’dan ayrıldı.