Sağlık Bakanı'ndan vatandaşlara randevu tüyosu

Samsun'da vatandaşlarla çay ocağında sohbet eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi ziyareti öncesinde esnafla ve vatandaşlar ile muhabbet eden Bakan Memişoğlu, bir çay ocağındaki kalabalıkla da uzun uzun sohbet etti.

Kalabalığa aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezlerinin önemini anlatan Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin ihtiyaç duyulması halinde hastalara her branştan ve yerden randevu alabildiğini de hatırlattı.

"RANDEVU SORUNU YOK. AİLE HEKİMİ İHTİYAÇ DUYARSA SİZE HER YERDEN RANDEVU ALABİLİR"

Çay ocağındaki vatandaşları sigara içmemeleri konusunda uyaran Bakan Memişoğlu, "Çay için sigara içmeyin. Sağlıkla ilgili yapacağımız bir şey var mı? Samsun Şehir Hastanesi'ni Kasım ayında açıyoruz. Sizler aile sağlığı merkezlerine(ASM) gidiyor musunuz? Memnun musunuz? ASM'lere gittiğiniz zaman aile hekimi istiyorsa herhangi bir yerde herhangi bir branşta randevu alabiliyor. Bunu biliyor musunuz? Esasında randevu sorunu yok. Aile hekimi ihtiyaç duyarsa size her yerden randevu alabilir. İçinizde sağlıklı hayat merkezine giden var mı? Sağlık İl Müdürümüz buradaki çay ocağındaki herkesi alıyor. Bu merkezlerimizde diyetisyen var, psikolog var, spor salonu var, diş hekimi var, çocuk gelişimci ve her şey var. Oraya gideceksiniz. Bu çay ocağındaki herkesi sağlıklı hayat merkezine götüreceğiz. Hepinizi oraya götürüp, sonra da tekrar buraya getireceğiz" dedi.



Memişoğlu, vatandaş ziyaretinin ardından Samsun Büyükşehir Belediye'sine ziyaret gerçekleştirdi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan bir dizi ziyaretler kapsamında Samsun'a gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu makamında ağırladı. Ziyarette kentte yürütülen sağlık yatırımları ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ele alındı. Ziyarette konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bakanımızı şehrimizde ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Samsun, sadece Karadeniz'in değil, Türkiye'nin de sağlık alanında parlayan yıldızlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sayın Bakanımıza şehrimize verdiği değerden ötürü tüm Samsun adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve milletvekillerimizin desteği ile Samsun her alanda olduğu gibi sağlık noktasında da merkezi bir üs olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sağlığı, halk sağlığını önceleyen tüm yatırımlara büyük önem veriyor, projelerimizi bu vizyon doğrultusunda hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Başkan Doğan, Bakan Memişoğlu'na ziyaret anısına hediye takdiminde bulundu. Ziyaret programı hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

