Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alacak! Başvuru süresi 1 hafta

Kaynak: İHA
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alacak! Başvuru süresi 1 hafta

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'na 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı ve 3 bin 658 sürekli işçi alımı olmak üzere toplam 19 bin personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.

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Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir" ifadelerine yer verdi.

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3 BİN 658'İ SÜREKLİ İŞÇİ

Ayrıca 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Memişoğlu, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3 bin 658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un "http://esube.iskur.gov.tr" adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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