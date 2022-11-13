Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 2022 Sağlık Bakanlığı atama kurasına ilişkin pek çok ayrıntı arama motorlarında araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 2022 yılına ilişkin sağlık personeli arama kuralarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2022 atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı kaç personel alımı yapacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personeli alımı ataması için önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 31 bin 317 sağlık personeli ataması yapılacağını, atama kılavuzunun ÖSYM’ye gönderileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 85 bin açıktan atama için ilk etapta 31 bin 317 personelin atamasının yapılacağı açıklandı. Sağlık Bakanı Fathrettin Koca yaptığı açıklamada sağlık personeli ataması kılavuzuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç ocak ayında ilana çıkacağız” şeklinde konuştu.

2022 SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 2022 sağlık personeli atama kurası ile ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmasa da kuraların gerçekleştirileceği tarihe ilişkin bilgilerin kılavuzda paylaşılması bekleniyor. Kılavuz ise önümüzdeki hafta ÖSYM’de olacak.