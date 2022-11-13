13 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Sağlık Bakanlığı 2022 atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı kaç personel alımı yapacak?

Sağlık Bakanlığı 2022 atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı kaç personel alımı yapacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı 2022 sağlık personeli alımı atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı 2022 atama kurası için kılavuzların ÖSYM’ye gönderileceğini belirtti. Peki, Sağlık Bakanlığı 2022 atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı kaç personel alımı yapacak?

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 16:04
Takip Et

Sağlık Bakanlığı 2022 atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı kaç personel alımı yapacak?

Sağlık Bakanlığı 2022 atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı kaç personel alımı yapacak?
+
Aa
-

Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 2022 Sağlık Bakanlığı atama kurasına ilişkin pek çok ayrıntı arama motorlarında araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 2022 yılına ilişkin sağlık personeli arama kuralarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2022 atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı kaç personel alımı yapacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personeli alımı ataması için önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 31 bin 317 sağlık personeli ataması yapılacağını, atama kılavuzunun ÖSYM’ye gönderileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 85 bin açıktan atama için ilk etapta 31 bin 317 personelin atamasının yapılacağı açıklandı. Sağlık Bakanı Fathrettin Koca yaptığı açıklamada sağlık personeli ataması kılavuzuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç ocak ayında ilana çıkacağız” şeklinde konuştu.

2022 SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 2022 sağlık personeli atama kurası ile ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmasa da kuraların gerçekleştirileceği tarihe ilişkin bilgilerin kılavuzda paylaşılması bekleniyor. Kılavuz ise önümüzdeki hafta ÖSYM’de olacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
1
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
2
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
3
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
4
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
5
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
6
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
7
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Duvardan kopan mermerin altında kalmaktan son anda kurtuldu
﻿Duvardan kopan mermerin altında kalmaktan son anda kurtuldu
﻿Duvardan kopan mermerin altında kalmaktan son anda kurtuldu
﻿Ebola salgını Uganda'nın doğusuna ulaştı
﻿Ebola salgını Uganda'nın doğusuna ulaştı
﻿Ebola salgını Uganda'nın doğusuna ulaştı
﻿Taksim’de ne oldu? Taksim İstiklaldeki patlamada ölü var? Taksim’de son durum
﻿Taksim’de ne oldu? Taksim İstiklaldeki patlamada ölü var? Taksim’de son durum
﻿Taksim’de ne oldu? Taksim İstiklaldeki patlamada ölü var? Taksim’de son durum
﻿Yurt dışına kaçırılan 6 tarihi eser Türkiye'ye iade edildi
﻿Yurt dışına kaçırılan 6 tarihi eser Türkiye'ye iade edildi
﻿Yurt dışına kaçırılan 6 tarihi eser Türkiye'ye iade edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.