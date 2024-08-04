Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı, bu yıl içerisinde farklı alanlarda toplamda 36 bin yeni personel istihdam edeceğini açıkladı. İstihdam süreci, ÖSYM'nin yayınlayacağı KPSS tercih kılavuzu çerçevesinde gerçekleştirilecek ve kılavuzun yayınlanması ile adayların başvuru koşulları da kesinleşecek. Sağlık alanında kariyer yapmayı hedefleyen bireyler, başvuru için gerekli tarih ve ayrıntıları öğrenmek için sabırsızlanıyor. 2024 yılında Sağlık Bakanlığı'nın hangi branşlarda personel alacağına dair detaylar ise yakında netleşecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, personel eksikliği yaşanan bölgelerde ve branşlarda hizmet kalitesini artırmak amacıyla bu atamalar gerçekleştirilecek. Atama sürecinin Ağustos ayında başlaması öngörülüyor, ancak kesin tarihler henüz açıklanmadı. Adayların başvuru ve tercih işlemleri, ÖSYM üzerinden yapılacak.

PERSONEL ALIMINDA BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Türkiye'de sağlık sektörüne büyük bir personel takviyesi yapılacağı Resmi Gazete'de duyuruldu. Yayımlanan kararnameye göre, toplamda 36 bin sağlık çalışanı istihdam edilecek ve bu sayı içerisinde çeşitli branşlardan profesyoneller yer alacak. Alım yapılacak personel içerisinde; bir diyetisyen, dokuz ebe, iki hemşire, yirmi beş sağlık memuru, bir sağlık teknikeri, üç bin dört yüz doksan sekiz tabip ve otuz iki bin dört yüz altmış dört uzman tabip bulunuyor. Atanacak sağlık personellerinin görev yapacakları alanlar ise geniş bir yelpazeyi kapsıyor: Bir kişi acil sağlık hizmetleri, yedi kişi ilçe sağlık müdürlükleri veya toplum sağlığı merkezleri, sekiz kişi sağlık evleri ve otuz beş bin dokuz yüz seksen dört kişi ise yataklı tedavi hizmetleri alanında görev alacak.