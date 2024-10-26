Sağlık Bakanlığı açıkladı! Tunceli'de 20 hekim kadrosu açıldı

Kaynak: İHA
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Tunceli'de 20 hekim kadrosu açıldı

Sağlık Bakanlığı 119. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası münhal kadroları açıklandı.

Sağlık Bakanlığı 119. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası münhal kadroları yayımlandı. Tunceli'ye 7'si uzman, 13'ü de pratisyen olmak üzere 20 hekim kadrosu açıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 119. Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası münhal kadroları yayımına göre Tunceli'ye nöroloji, üroloji, genel cerrahi, yoğun bakım, kadın hastalıkları ve doğum, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve mikrobiyoloji alanlarında birer uzmanlık kadrosunun yanı sıra 13 de pratisyen hekim kadrosu açıldı. Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, kadroların ile hayırlı olmasını dileyerek, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Tunceli'de vatandaşların büyük bölümü nörolojik şikayetleri nedeniyle civar illere gitmek zorunda kalıyordu.

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