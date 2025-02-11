Sağlık Bakanlığı, Alman dergisinin "Yenidoğan çetesi" iddialarını yalanladı

Sağlık Bakanlığı, Alman yayını olan 'Der Spiegel'de Şebnem Arsu ve Maximilian Popp imzasıyla yayınlanan 'Erdoğan'ın yenidoğan mafya sorunu' başlıklı yazının dezenformasyon ve manipülasyon içerdiğini belirterek açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "Der Spiegel, Sayın Kemal Memişoğlu'nun İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı dönemde eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile kliniklerin denetiminden ortaklaşa sorumlu olduğunu iddia ederek dezenformasyon yapmaktadır" denildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Alman dergisi Der Spiegel'de Şebnem Arsu ve Maximilian Popp imzasıyla yayınlanan, 'Erdoğan'ın yenidoğan mafya sorunu' başlıklı yazı hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Alman Der Spiegel'de Şebnem Arsu ve Maximilian Popp imzasıyla yayınlanan 'Erdoğan'ın 'yenidoğan mafya' sorunu’ başlıklı yazı, birçok dezenformasyon ve manipülasyon içermektedir. Der Spiegel'in yazısında, gazeteciliğin en temel ilkesi olan 5N1K kuralına riayet edilmemiştir; 'Yenidoğan Çetesi'ni ortaya çıkartan ve çökerten kamu kurumları hedef gösterilmiştir. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı dönemde 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasını bizzat başlatan kişidir. Yenidoğan Çetesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, güvenlik güçleri ve yargı organlarının eş güdümlü çalışması ile çökertilmiştir. Adli makamlar, soruşturma belgelerini 3 Eylül 2024 tarihinde Sağlık Bakanlığı müfettişlerine teslim etmiş; Sağlık Bakanlığı ekipleri, binlerce sayfa belgeyi kısa zamanda inceleyerek bebek ölümleri ile sanıkların ihmalleri arasında illiyet bağı kurmuştur. Dolayısıyla bebek ölümlerinden şüphelilerin sorumlu olduğu da bizzat Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, binlerce sayfalık raporu inceleyerek hastanelerin kapatılmasını 18 Ekim 2024 tarihinde önermiş; aynı gün bu hastaneler derhal kapatılmıştır" denildi.

'MÜEZZİNOĞLU BAKAN İKEN, MEMİŞOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPMADI'

Bakanlık açıklamasında, dergide yayınlanan yazıda İstanbul'da 234 hastanenin 164'ünün özel sektöre ait olduğuna ilişkin yayınladığı rakam ve yaptığı karşılaştırma ile manipülasyon yapıldığının altını çizilerek, "Halihazırda İstanbul'da 234 değil, 238 hastane bulunmaktadır. Bunlardan 164'ü değil 144'ü özel sektöre aittir. Der Spiegel'in kamu ile özel hastane sayılarını adet olarak karşılaştırarak okuyucu kitlesini yanıltıcı bir yayın yapmaktadır. Zira İstanbul'daki toplam 45 bin 962 yatak kapasitesinin yalnızca yüzde 33,58'i (15 bin 435 yatak) özel sağlık tesislerinde bulunmaktadır. Der Spiegel, Sayın Kemal Memişoğlu'nun İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı dönemde eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile kliniklerin denetiminden ortaklaşa sorumlu olduğunu iddia ederek dezenformasyon yapmaktadır. Eski Sağlık Bakan Mehmet Müezzinoğlu, 24 Ocak 2013-24 Mayıs 2016 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı görevinde bulunmuştur. Sayın Kemal Memişoğlu ise Sayın Recep Akdağ’ın Sağlık Bakanı olarak görev yaptığı dönemde 6 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak göreve başlamıştır. Dolayısıyla Sayın Mehmet Müezzinoğlu Sağlık Bakanlığı görevinde iken, Sayın Kemal Memişoğlu, İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Der Spiegel dergisinin sağlık hizmeti sunan kamu ve özel hastane sayıları ile yatak sayıları konusunda Almanya'daki tabloyu ele alması gerektiği vurgulanarak, "2022 Eurostat verilerine göre Almanya’da toplam 2 bin 982 hastaneden; yalnızca yüzde 24,91’i (743 hastane) kamuya aittir. Yüzde 45,10’u (1.345 hastane) kar amacı güden özel sağlık kuruluşlarıdır. Yüzde 29,97’si (894 hastane) kar amacı gütmeyen özel sağlık kuruluşlarıdır. Yine Eurostat verilerine göre Almanya’da toplam 642 bin 107 yatak kapasitesinden; yalnızca yüzde 39,77’si (255 bin 391 yatak) kamuya aittir. Yüzde ⁠31,92’si (204 bin 979 yatak) kar amacı güden özel sağlık kuruluşlarıdır. Yüzde 28,30’u (181 bin 737 yatak) kar amacı gütmeyen özel sağlık kuruluşlarıdır" ifadelerine yer verildi.