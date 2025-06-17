Sağlık Bakanlığı duyurdu! Hastalardan haksız kazanç elde eden kişiler gözaltında

Kaynak: İHA
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Hastalardan haksız kazanç elde eden kişiler gözaltında

Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesindeki hastalardan haksız kazanç elde edilmesine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir. Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır. Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakar sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Son Haberler
Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır transferi Dominik Livakovic'e bağlı!
Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır transferi Dominik Livakovic'e bağlı!
Kamu hastanesine operasyon! Bakanlık açıkladı...
Kamu hastanesine operasyon! Bakanlık açıkladı...
Kene paniğiyle ilgili uzmanlardan kritik uyarılar
Kene paniğiyle ilgili uzmanlardan kritik uyarılar
Genç rehberler sahada! Efes Selçuk’ta tarihe yolculuk
Efes Selçuk’ta tarihe yolculuk!
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Hastalardan haksız kazanç elde eden kişiler gözaltında
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Hastalardan haksız kazanç elde eden kişiler gözaltında