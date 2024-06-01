Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Yasak gelecek

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), tıbbi ürünlerin ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tanıtım faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma için kolları sıvadı.

İddiaya göre, tıbbi ürün tanıtım bölümünde ünlü kişilerin bulunmasına yasak getirilecek. Sağlık personellerinin de tanıtımla ilgili izin almaları gerekecek.

Hekim, diş hekimi ve eczacılara yönelik uygulanan tanıtım ve dağıtılabilen ürünler, özel tıbbi amaçlı gıdalarla kısıtlandırılacak.

Ürün tanıtım yetkilileri, bu meslek grupları dışındaki sağlık meslek mensuplarına herhangi bir ürün ve benzeri şeylerin tanıtımını yapamayacak.

Artık yetkililer tanıtım malzemesi ve tanıtım materyali sunamayacak. Riskli durumlara neden olabilecek yanıltıcı, abartılı ve doğruluğu kanıtlanmamış bilgilere izin verilmeyecek.

Ürünü doğrudan ilgilendirmeyen ifade ve görüntülere de izin verilmeyeceği iddia edildi.

Ayrıca tıbbi ürün tanıtımlarında ünlü kişiler rol almayacak. Sağlık personelleri izin almadan tanıtımlarda oynamayacak.