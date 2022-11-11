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Sağlık Bakanlığı ilk etapta kaç personel alınacağını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk etapta 42 bin 500 personel alacaklarını açıkladı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 14:54
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Sağlık Bakanlığı ilk etapta 42 bin 500 personel alacaklarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı ilk etapta kaç personel alınacağını açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık kaynaktan çok sayıda personel alınacağını duyurdu.

Tıp fakültesi öğrencileriyle buluşmak ve bölgeyi ziyaret etmek için Niğde'ye giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, binlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, açıktan 85 bin atama yapılacağını duyurarak "İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilana çıkılacak" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık alanındaki gelişme ivmemiz, sadece halkımızın en nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini sağlamakla kalmadı, bizi sağlıkta küresel bir aktör konumuna da taşıdı. Bugün Türkiye, insanına en geniş kapsayıcılıkta ve en kolay şekilde erişebildiği, en nitelikli sağlık hizmetini sunabilen ender ülkelerden birisi haline geldi.

Pandeminin etkisinde geçen son 3 yılda birçok gelişmiş ülkenin sağlık sistemleri felç olurken, dimdik ayakta duran sağlık sistemimiz, başarının sağlam temeller üzerinde yükseldiğini gösterdi. Başlattığımız 'Beyaz Reform' sayesinde sistemimiz daha güçlü olacaktır. Sonuçlarının kısa zamanda vatandaşlarımıza yansıyacağına inanıyorum"

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