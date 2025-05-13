Sağlık Bakanlığı kamusal alanda kilo kontrolüne başladı. 10 milyon kişiyi tartıya çıkaracaklar

Bakırköy'de Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' projesi kapsamında katılımcıların boy ve kilo ölçümlerini yapılarak vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplandı.

Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' projesi kapsamında Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda etkinlik düzenledi. 10 milyon kişinin boy ve kilo ölçümlerinin taranması amaçlanarak başlatılan proje için Diyetisyen Emel Özalp Şahin'in katılımıyla yapılan etkinlikte katılımcıların boy ve kilo ölçümleri yapılarak vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplandı. Vücut Kitle İndeksi (VKİ) değeri 25'in üzerinde çıkan bireyler, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı hakkında bilgilendirilmek üzere Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne davet edildi.

'OBEZİTEYE KARŞI ASLINDA TÜM ÜLKECE BİR SAVAŞ AÇMIŞ DURUMDAYIZ'

Diyetisyen Emel Özalp Şahin, "Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun başlattığı 'İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında tüm Türkiye'de, 10 Mayıs-10 Temmuz tarihleri arasında 10 milyon kişinin boy ve kilo ölçümlerinin taranması hedeflenmektedir. Ülkemizde artan obezite prevalansına farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışmayı yürütüyoruz. İnsanlara boy ve kilo ölçümlerini gerçekleştirerek beden kitle indeksleri hakkında bilgi veriyoruz. Riskli grupta gördüğümüz kişilere sağlıklı hayat merkezlerine başvurmaları için bilgi veriyoruz. Bu kartlarda kişilerin boy, kilo ve beden kitle indeksleri yazılarak, buradaki kare kodu telefonlarına okutarak kendilerine uygun olan il ve ilçelerden ulaşabilecekleri sağlıklı hayat merkezleri, toplum sağlığı merkezlerinin adreslerine ulaşabilmektedirler. Oralardan gidip yardım alabilirler, bilgi alabilirler. Danışanlarımız sağlıklı hayat merkezlerine başvurduklarında randevu sistemiyle çalışıyoruz genelde. Randevu oluşturuyoruz ve kendilerini son 3 ay içinde yapılmış kan talihlerini de beraberinde değerlendirerek, kronik hastalıkları da varsa bunları da göz önüne alarak kendilerine uygun beslenme programları hazırlamaktayız. Yaz aylarına giriş yaptığımız bu dönemlerde aslında güzel havayı da değerlendirerek vatandaşlarımızın daha hareketli olmasını, daha sağlıklı beslenmesini olabildiğince kendi şartlarında mümkün oldukça ve herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında bizden bilgi ve danışmanlık almalarını öneriyoruz. Obeziteye karşı aslında tüm ülkece bir savaş açmış durumdayız. Umarım bütün topluma ulaşıp faydalı olacağız" dedi.

'DEMEK Kİ FAZLA YEMEK DEĞİL AZ YEMEK LAZIM'

Vatandaş Süleyman Demir, “Hayatım boyunca kilolu oldum. 97 kiloya kadar çıktım. O zaman yürüyemiyordum. Yani tutup da 50 metre yürüyemiyordum. Nefes nefese kalıyordum. O kiloları verdim. Şimdi kuş gibi zarifim. Demek ki; fazla yemek değil, az yemek lazım. Eksik yemek lazım. Kendime iki öğünü bile çok görüyorum bazı zaman. Tek öğün yiyorum. Böyle olunca da bugün yaşım 69. Kendimi 25 yaşında hissediyorum. O şişmanlık bitti. Kışlar gibiyim yaz bahara varmış kuşlar gibiyim şimdi uçuyorum" dedi.

'YEDİĞİM GIDALARA ÇOK DİKKAT EDİYORUM'

Vatandaş İsmail Alioğlu, “81 yaşındayım. 60 senesinden beri buradayım. Her şeyi önlemle yapıyorum. Yürüyüşü yapıyorum. Yediğim gıdalara çok dikkat ediyorum. Onun dışında bir şey yok fazla bir şey de kafama takmıyorum eşimle birlikte yazlıkta 3 ay 4 ay hep sahil kenarında yürüyüş yapıyoruz birlikte. Sabah, öğlen, akşam. Zaten denizi hiç sormayın giriyoruz denize. Onun için çok mutluyuz" ded