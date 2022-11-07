7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sağlık Bakanlığı personel alacak

Sağlık Bakanlığı, farklı alanlarda istihdam etmek üzere 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 11 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 15:27
Takip Et
Sağlık Bakanlığı personel alacak
+
Aa
-

Sağlık Bakanlığı, 1 Proje Yöneticisi, 4 Kıdemli Yazılım Uzmanı, 3 Net Yazılım Uzmanı, 1 Kıdemli Yazılım Test Uzmanı, 1 Kıdemli İş Analisti, 1 İş Analisti, 1 Oracle Veri Tabanı Uzmanı, 1 PostgreSQL Veri Tabanı Uzmanı, 1 LINUX Sunucu Uzmanı, 2 Sistem ve Ağ Güvenliği Uzmanı ve 1 Siber Güvenlik Uzmanı alacak.

Başvurular 11 Kasım 2022 tarihinde sona ermektedir. Adaylar başvurularını Cumhurbaşkanlığı işe alım kariyer sayfası üzerinden elektronik olarak yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak

İlgili bölümlerden Lisans mezunu olmak

En az 3 - 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak

Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

2020, 2021 veya 2022 yıllarında yapılan KPSS sınavından alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 2017 yılından itibaren (2017 yılı dahil) yapılan İngilizce dilinde YDS puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 katı aday, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 28 Kasım 2022 – 2 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacak

KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70, İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecek

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
1
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
2
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
3
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
4
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
5
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
6
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
7
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İklim Dayanışma Paktı' kurulması çağrısı
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İklim Dayanışma Paktı' kurulması çağrısı
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İklim Dayanışma Paktı' kurulması çağrısı
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İklim Dayanışma Paktı' kurulması çağrısı
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İklim Dayanışma Paktı' kurulması çağrısı
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İklim Dayanışma Paktı' kurulması çağrısı
﻿Erdoğan törende konuşuyor
﻿Erdoğan törende konuşuyor
﻿Erdoğan törende konuşuyor
﻿TikTok kapatılıyor mu? TikTok neden kapatılacak?
﻿TikTok kapatılıyor mu? TikTok neden kapatılacak?
﻿TikTok kapatılıyor mu? TikTok neden kapatılacak?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.