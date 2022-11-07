Sağlık Bakanlığı personel alacak

Sağlık Bakanlığı, 1 Proje Yöneticisi, 4 Kıdemli Yazılım Uzmanı, 3 Net Yazılım Uzmanı, 1 Kıdemli Yazılım Test Uzmanı, 1 Kıdemli İş Analisti, 1 İş Analisti, 1 Oracle Veri Tabanı Uzmanı, 1 PostgreSQL Veri Tabanı Uzmanı, 1 LINUX Sunucu Uzmanı, 2 Sistem ve Ağ Güvenliği Uzmanı ve 1 Siber Güvenlik Uzmanı alacak.
Başvurular 11 Kasım 2022 tarihinde sona ermektedir. Adaylar başvurularını Cumhurbaşkanlığı işe alım kariyer sayfası üzerinden elektronik olarak yapacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak
İlgili bölümlerden Lisans mezunu olmak
En az 3 - 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak
Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
2020, 2021 veya 2022 yıllarında yapılan KPSS sınavından alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 2017 yılından itibaren (2017 yılı dahil) yapılan İngilizce dilinde YDS puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 katı aday, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 28 Kasım 2022 – 2 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacak
KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70, İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecek
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