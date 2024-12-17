Sağlık Bakanlığı ünlü soda markası hakkında korkutan raporu açıkladı: Üretimleri durdurması gündemde

Fransa'nın ünlü soda markası Perrier, yıllardır sürdürdüğü üretimini sona erdirma tehdidiyle karşı karşıya. Fransa'nın Occitanie bölgesindeki Vergèze'de bulunan ve Perrier'in tek şişeleme tesisi olan fabrikasında yapılan incelemeler, markanın geleceğini riske atabilecek ciddi sağlık sorunlarını ortaya koydu. Söz konusu iddialar Le Monde ve Radio France tarafından edinilen gizli bir sağlık raporuna dayanıyor. Rapor, Nestlé Waters’ın, Perrier üretimini Vergèze tesisinden devam ettirmesinin sağlık açısından risk taşıdığına ve üretiminin durdurulması gerektiğine işaret ediyor.

İnceleme, Mayıs ayında gerçekleştirilen bir denetim sonrası, tesisteki su kaynaklarının düzenli olarak kirlenmeye devam ettiğini ve özellikle virüs tehlikesinin arttığını ortaya koyuyor. Bu durum, Perrier’in ürettiği suyun, doğal mineral su olarak etiketlenmesini engelleyebilir. Fransız sağlık yetkilileri, Nestlé Waters’a, suyun bu kaynaktan kullanılmasının ciddi sağlık riskleri taşıdığını ve bu durumu yeniden değerlendirmelerini tavsiye ediyor.

Yetkililer, sağlık açısından güvenliğini sağlamak adına, mevcut soda kaynaklarıyla ilgili alternatif çözümler sunulması gerektiğini vurguluyor. Ancak, bu çözüm önerileri için belirli bir garanti verilmesi şart. Fransız hükümeti, üretim süreçlerinin yeniden düzenlenmesi için Nestlé’den bir açıklama talep etti. Fakat şirket, bu konuda herhangi bir yorum yapmadı.

Perrier, 1863 yılından bu yana ürettiği doğal mineralli suyu, dünya çapında tanınan ve sevilen bir marka haline getirmişti. Ancak şu anki durum, markanın yüzlerce yıllık geçmişine gölge düşürme tehlikesiyle karşı karşıya.

Nestlé Waters’a ait olan bu tesis, bu türden sağlık sorunları yaşandığı takdirde, sadece Fransa’daki su üretiminin değil, aynı zamanda global ölçekli soda markası Perrier’in de büyük bir krizle karşılaşması anlamına gelebilir.