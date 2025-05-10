Sağlık Bakanlığı yenidoğanlar için harekete geçti! Bu şartları sağlamayanlar taburcu edilmeyecek

Kaynak: Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı yenidoğanlar için harekete geçti! Bu şartları sağlamayanlar taburcu edilmeyecek

Yenidoğan servisleri için Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir düzenlemenin hazırlıklarına başlandı. Bu şartları yerine getiremeyenler taburcu edilemeyecek.

Bakanlık, yenidoğan servisleri için Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri Protokolü" hazırladı.

Hazırlanan protokol da bebeklerin taburcu olup evlerine gitmelerinden, kilo alımlarına kadar pek çok nokta için düzenleme yapılacak. Bakanlığın yeni düzenlemesine göre yenidoğan bebeklerin evlerine gönderilirken araba koltuğu ile gitme şartı istenecek.

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ARABA KOLTUĞU ŞARTI

Otomobili olan çiftler için yenidoğan servisinin çıkışında araba koltuğu şartı getiriliyor. Bebeği araba koltuğuna nasıl oturtulacağını öğrenmeden taburcu gerçekleşmeyecek.

Öte yandan araba koltuğundan hariç başka kurallar da var.

Genellikle 36-37 haftalık civarında ve akut yaşamsal sorunları ortadan kalkmış olacak.

Yeterli kilo alımı olacak. Topuk kanı ve rutin taramaları tamamlanacak ve vücut ısısı ayarlanacak.

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