Sağlık Bakanlığında hülleli vurgun. Bu bir minareyi çalan kılıfını hazırlar haberidir

Tele 1’in gazeteci Yavuz Karakoç’a dayandırdığı habere göre, söz konusu vurgunda önce ihale yapılıp sonra şirket kuruluyor.



Kendi çıkardıkları yasaların etrafından dolanarak sadece İstanbul’da 15 devlet hastanesi ve meslek lisesiyle anlaşıp yıllık 300 milyon liralık vurgun yapan yandaş şirketlerin organize işlerinin arkasında Erhan K. ile İl Sağlık Müdürlüğünde görevli bürokrat Celal Ş.’nin izi çıkıyor.



İHALECİ ŞİRKETİN İHALE OYUNLARI

Devlet hastanelerindeki bütün ihaleleri toplayan şirketlerden biri de EFES YEMEKÇİLİK GRUP GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. Resmiyette görünmese de şikayetçilerin iddiasına göre şirketin gerçek sahibi Erhan K. Daha önce piyasayı 40 milyon lira dolandırdığı ve hakkında icra takibi olan Erhan K., işlerini yürütmek için EFES YEMEKÇİLİK GRUP GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni eşinin üzerine gösterdi.



EFES YEMEKÇİLİK gibi toplam 7 firma da aynı amaçla kuruluyor. Bu şirketler de yine Erhan K.’ya yakın isimler üzerine açılıyor.



FURKAN ET şirketi de bunlardan biri. Şirket Erhan K’nin ablası üzerine.



Diğer firmalar ise;

-KOÇSAN ORGANİZASYON

-UĞRAŞ GIDA

-TARİF GIDA

-OZİ GIDA

-ONE ORGANİZASYON.



Bu paravan şirketlerin tamamı Erhan K.’ya yakın isimler üzerine. Meslek liseleri üzerinden devlet hastanelerinin yemek ihtiyacı ihalesiz olarak bu şirketlere veriliyor.



Bu işi o kadar fütursuz bir hâle getiriyorlar ki, önce iş anlaşması yapılıyor, şirket sonra kuruluyor. Örneğin KOÇSAN organizasyonun İstanbul Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin işleri için Selahattin Eyyubi Turizm Otelcilik Lisesi’yle yapılan anlaşmada öyle.



İhale sözleşmelerinin tarihi ve şirketin kuruluş tarihi arasında üç günlük süre var. EKAP kayıtlarıyla ticaret sicil kayıtları incelendiğinde bu durum çıplak gözle de anlaşılabiliyor. Erhan K.’nın Selahattin Eyyubi Turizm Otelcilik Lisesi müdürüyle de hemşehrilik bağı bulunuyor.



PARAVAN ŞİRKETLERİN GİZLİ PATRONU ERHAN K.’NIN ARKASINDA KİM VAR?

Şikayetçilerin daha önce İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nde görülen ve kazandıkları davada ısrarla anlattıklarına göre meslek liselerinden ihalesiz işleri alan şirketin gölge sahibi Erhan K.’nin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ndeki bağlantısı İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli üst düzey bürokrat Celâl Ş. Meslek liselerinden bu işleri almak için görüşülmesi gereken makam okul müdürlüğü ya da döner sermaye başkanlığıyken, Erhan K. bunun yerine daha kestirme olan İl Sağlık Müdürlüğü’ndeki Celâl Ş. ile görüşmeyi tercih ediyor.



Erhan K., mesaisini neredeyse Sağlık Müdürlüğü’ndeki bürokrat Celal Ş.’nin makamında yapıyor. O ziyaretlerden fotoğraflar da var. “Orada ne işi vardı?” sorusunun yanıtı da bu organize ilişkide.



10. İdare Mahkemesinin usulsüzlüğü tespit edip, bu yönde karar vermesine rağmen sistem hâlâ tıkır tıkır işliyor. Kağıt üzerinde kurdukları şirketi kapatıp, yeni bir şirket kurarak aşıyorlar…



FETÖ İZİ DE VAR

Bütün bu çetrefilli plânın her aşamasında yer alan Erhan K.’nın daha önce Bankasya ile olan para trafiği nedeniyle “FETÖ” şüphesiyle mal varlığına el konulup, gözaltına alınmış olması da dikkat çekiyor.