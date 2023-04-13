Sağlık Bakanlığı'nda yandaş vurgunu mahkeme kayıtlarında ortaya çıktı. Yandaşlara milyonlar aktarılmış

Tele1’de yer alan habere göre; Gazeteci Yavuz Karakoç, Facebook hesabından paylaştığı belgelerle, sadece İstanbul’da faaliyet gösteren 15 devlet hastanesi ve Meslek liseleri üzerinden yapılan devasa vurgunu ortaya çıkardı.

Vurgunun yöntemi aslında çok basit olduğu bildirildi. Yasalara göre bir kamu kuruluşu, ihtiyaçlarının tedariki için önce Devlet Malzeme Ofisi’ne müracaat etmek zorunda olduğu ifade edildi. Eğer mal buradan temin edilebiliyorsa, fiyatlara bakılmaksızın mal ve hizmet alımı doğrudan yapılıyor. Yoksa ihaleye çıkılarak ihtiyaçlar dışarıdan temin edildiği bildirildi.

Yolsuzluğun şu şekilde olduğu iddia edildi:

ŞİRKETLERİN DÖNER SERMAYE CİNLİĞİ: GÜNLÜK ŞU KADAR TABLDOT YEMEĞE İHTİYACIM VAR. BİZ KARŞILARIZ

Vurgun da tam olarak burada başlıyor. AKP döneminde çıkarılan mevzuatla döner sermaye ile yürütülen bir işletme haline getirilen Meslek Liseleri, dışarıya hizmet verebiliyor. Bu mevzuattan yola çıkarak devlet hastaneleri ihtiyaçlarının temini için yine kamu kuruluşu sayılan meslek liselerine başvuruyor. Örneğin, hastanenin personel ve hastalar için yemek ihtiyacı var. Hastane başhekimliği en yakın ve gastronomi bölümü olan meslek lisesine başvuruyor.

“Günlük şu kadar tabldot yemeğe ihtiyacım var” diyor. Meslek lisesi müdürü de bu ihtiyacı karşılayabilmeleri mümkün olmadığı halde, “biz karşılarız” yanıtını veriyor. Hastane ile lise yönetimi arasında protokol yapılıyor.

İşin püf noktası da burada yatıyor. Hastaneyle anlaşma yapan meslek lisesi, yandaş bir yemek firmasını buluyor. İhalesiz olarak buradan o hizmeti satın alıyor. Ama bir farkla. Normal şartlarda hastane aynı hizmeti direk ihaleye çıkıp, o firmadan alsa 10 liraya satın alabilecekken aynı hizmete 20 liralık fatura kesiliyor.

Ve uygulama sadece yemek şirketleriyle sınırlı değil. Bakım/onarım, elektrik, elektronik, inşaat, temizlik vs. gibi onlarca kalem iş bu yandaş firmalara aynı yöntemle peşkeş çekiliyor.

YÖNETİCİLERE AVANTA YANDAŞ ŞİRKETLERE MİLYONLAR

10 liralık hizmete 20 lira ödeyen devlet hastanesi kasası boşaltılıyor. Bu çetrefilli işi çeviren kamu yöneticilerine de, hizmetlerinin karşılığı olarak, pahalı akıllı telefonlar, ultra lüks tatiller, çocuklarının özel okul taksitlerinin ödenmesi gibi rüşvetler verildiği öne sürüldü.

Devletin kasasından alınan paralar sadece müteahhitlere değil, eş dost akrabaya da yarıyor. Kamu yöneticilerinin akrabaları, çocukları da bu çetrefilli planın bir parçası olarak işin içinde yer alıyor. Hizmet için 10 kişiye ihtiyaç varsa bu sayı 20 olarak ifade edildi. Akrabalar da burada çalışıyor gösterilerek maaşları, sigortaları ödeniyor.

YILDA 300 MİLYONLUK VURGUN

Alınan hizmetin gerçek karşılığı dışında devletten yandaşların hesabına aktarılan vurgunun boyutu senelik 300 milyon lirayı buluyor. İstanbul’da 15 devlet hastanesi ve meslek lisesi bu işin bir paravanı olarak faaliyet gösteriyor. Diğer kentlerde kaç hastane kaç meslek lisesi aynı şekilde kullanılıyor orası meçhul.

1 YILDAN FAZLA ÇALIŞAN İŞÇİ YOK

Şirketlerde gerçekten çalışan işçiler maaşlarını alıyor. Ancak burada ince bir nokta var. İşçiler 1 yıldan fazla çalıştırılmıyor. Bir kaç ay sonra iş akitleri feshedilerek tazminatsız olarak işten çıkarılıyor ve yerlerine yeni isimler alınıyor. Kıdem tazminatı fonuna aktarılan paralar da böylelikle yandaş şirketlerin kasasında kalıyor.

PEKİ, TESPİT EDİLEN HASTENE VE MESLEK LİSELERİ HANGİLERİ?

1-İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi İstanbul/Sultangazi Selahaddin Eyyubi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

2-İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Çpal.Döner Sermaye İşletmesi

3-İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kumburgaz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

4-İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi / Kumburgaz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

5-İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi / Hayriye Duruk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

6-İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi

7-İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi / Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi

8-İstanbul Eyüpsultan Devlet Hastanesi Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi

9-İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi / Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi

10-İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi/ Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi

11-İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi/ Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi

12-İstanbul Sarıyer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi / Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi

13-İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi /Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Çpal.Döner Sermaye İşletmesi

14-İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Çpal.Döner Sermaye İşletmesi.

15-İstanbul Kartal Dr.Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi/Selahaddin Eyyübi Turizm Otelcilik Lisesi.

Bu yolsuzluk dosyasında adı geçen şirketler…

-Efes Yemekçilik Grup Gıda İnş. San. ve Tic Ltd. Şti…

-Furkan Et Ürün Tic. LTD ŞTİ

-Uğraş Gıda San. ve Tic. Ltd, Şti

-Mamabüs Endüstriyel Yemek Üretimi San. Ve Tic. A.Ş.

Döner sermaye cinliği. Sağlık Bakanlığı’ndan yandaş şirketlere milyonlar usulsüz şekilde aktarıldı. SMA’lı çocuklara ilaç yok. Eczanelerde en ölümcül hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar yok. Gerekçe; bakanlıkta para yok… Ama yandaş şirketlere usulsüz milyonlar aktarılmış.