Sağlık Bakanlığı’ndan 14 Mart’a özel video: Hikmet Boran ve Tıbbiyelilerin direnişi

Kaynak: AA / DHA

Sağlık Bakanlığı, 14 Mart Tıp Bayramı için hazırladığı videoda, Tıbbiyeli Hikmet Boran'ın Milli Mücadele'deki rolünü ve tıbbiye öğrencilerinin işgale karşı gösterdiği direnişi anlatan bir içerik hazırladı.

14 Mart Tıp Bayramı'na özel hazırlanan videoda, Hikmet Boran'ın Sivas Kongresi'nden İstanbul'da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'ye kadar yürüttüğü faaliyetler anlatıldı.

Tıbbiye öğrencilerini temsilen Sivas Kongresi'ne katılan Hikmet Boran'ın manda fikrine karşı yaptığı konuşmaya ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kongreye damgasını vuran "Ya İstiklal Ya Ölüm" sözlerine de yer verildi.

İstanbul'un işgal altında bulunduğu dönemde Mekteb-i Tıbbiye'deki genç öğrencilerin yaşadığı baskı ve zorluklar ile tıbbiye öğrencilerinin 14 Mart'ı bir bağımsızlık bayramı olarak ilan etme mücadelesi anlatıldı.

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