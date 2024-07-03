Sağlık Bakanlığından dev personel alımı! Şartlar açıklandı

Aralık 2023'te, Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın engelli ve eski hükümlüler için 419 kişilik iş kontenjanı açtığı bildirildi. İlan edilen bu yeni alım sürecinde, Merkez Teşkilatı'na atanmaya hak kazanan adayların, gerekli belgeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün belirlediği yöntemle doğrudan teslim etmeleri gerektiği duyuruldu. Ayrıca, Taşra Teşkilatı'na atanacak olan adayların, 2 ile 16 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerekli belgeleri (Ek-1'de listelenen) şahsen teslim etmeleri gerektiği, posta yoluyla veya kurye hizmetleri kullanılarak yapılan başvuruların geçerli olmayacağı belirtildi. Duyuru, Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamalar arasında yer almaktadır.

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı, 419 eski hükümlü ve Terörle Mücadelede Yaralanan (TMY) statüsündeki bireyler için işe alım sürecini başlattı. Adayların başvuru sırasında sunmaları gereken belgeler arasında Açıktan Atama Başvuru Formu, askerlik durumu belgesi ve adli sicil kaydı bulunmaktadır. Ayrıca, görevi yerine getirme kabiliyetlerini etkileyebilecek herhangi bir akıl hastalığı olmadığını belirten bir sağlık raporu ve e-Devlet üzerinden alınan öğrenim durumu belgesinin aslı veya noter onaylı bir sureti de talep edilmektedir.

İşe alım süreci, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülecek. Başvuruların değerlendirilmesi sırasında, adayların emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıp almadıkları Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi üzerinden kontrol edilecek ve bu tür bir geliri olanların atamaları yapılmayacak.