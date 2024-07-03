Sağlık Bakanlığından dev personel alımı! Şartlar açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığından dev personel alımı! Şartlar açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 419 eski hükümlü ve Terörle Mücadelede Yaralanan (TMY) vatandaşlar için işe alım süreci başlatıldı.

Aralık 2023'te, Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın engelli ve eski hükümlüler için 419 kişilik iş kontenjanı açtığı bildirildi. İlan edilen bu yeni alım sürecinde, Merkez Teşkilatı'na atanmaya hak kazanan adayların, gerekli belgeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün belirlediği yöntemle doğrudan teslim etmeleri gerektiği duyuruldu. Ayrıca, Taşra Teşkilatı'na atanacak olan adayların, 2 ile 16 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerekli belgeleri (Ek-1'de listelenen) şahsen teslim etmeleri gerektiği, posta yoluyla veya kurye hizmetleri kullanılarak yapılan başvuruların geçerli olmayacağı belirtildi. Duyuru, Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamalar arasında yer almaktadır.

saglik-bakanligi-aa-1680605.jpg

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı, 419 eski hükümlü ve Terörle Mücadelede Yaralanan (TMY) statüsündeki bireyler için işe alım sürecini başlattı. Adayların başvuru sırasında sunmaları gereken belgeler arasında Açıktan Atama Başvuru Formu, askerlik durumu belgesi ve adli sicil kaydı bulunmaktadır. Ayrıca, görevi yerine getirme kabiliyetlerini etkileyebilecek herhangi bir akıl hastalığı olmadığını belirten bir sağlık raporu ve e-Devlet üzerinden alınan öğrenim durumu belgesinin aslı veya noter onaylı bir sureti de talep edilmektedir.

İşe alım süreci, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülecek. Başvuruların değerlendirilmesi sırasında, adayların emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıp almadıkları Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi üzerinden kontrol edilecek ve bu tür bir geliri olanların atamaları yapılmayacak.

İlgili Haberler
Kurusıkıyla yakalandı: Polis arabasında yer beğenmedi
Merih Demiral’ın gol sevinci gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı…
Üniversite öğrenim ücretlerine zam!
Azeri spiker kendinden geçti. Mert Günok'un kurtarışına böyle tepki verdi
Kalp krizi geçirmemize 4 saniye kalmıştı
Ne mutlu Türk'üm diyene... İşte kader anı...
Alman bankasından dikkat çeken "TL" tavsiyesi: "Bu sadece bir başlangıç"
Mert Günok maçın kader anında böyle bir kurtarış yaptı
Yılmaz Özdil çeyrek finale bizi kimin çıkarttığını açıkladı
Türkiye'nin Mert'i Türkiye'nin Demir kafası
Son Haberler
Burdur’da kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama Yerel Haberler
Burdur’da kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama
Kurusıkıyla yakalandı: Polis arabasında yer beğenmedi Gündem
Kurusıkıyla yakalandı: Polis arabasında yer beğenmedi
Avusturya galibiyetini uzun araç konvoyuyla kutladılar Yerel Haberler
Avusturya galibiyetini uzun araç konvoyuyla kutladılar
Yargıtay'dan emsal 'boşanma davası' kararı! Gündem
Yargıtay'dan emsal 'boşanma davası' kararı!
Merih Demiral’ın gol sevinci gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı… Gündem
Merih Demiral’ın gol sevinci gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı…
Kanada Büyükelçiliği'ne yeni atama Gündem
Kanada Büyükelçiliği'ne yeni atama