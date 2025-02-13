Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar: Kalp krizi geçiren vatandaşla para pazarlığı yapılmıştı

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda hastaya acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığı haberine ilişkin, özel hastanede ilgili birimin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul'da özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda vatandaşımıza acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığı haberine ilişkin, özel hastanede ilgili birimin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi." ifadelerine yer verildi.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucu üç damarının tıkalı olduğunu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy’de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede doktor-hemşireler yerine temizlik görevlilerinin hastalarla ilgilendiğini fark eden B.T., tedaviyi kabul etmedi. Ancak doktorların kalp krizi riski olduğunu söylemesi üzerine yatış yapılarak anjiyoya alındı. B.T., anjiyo sırasında hastane muhasebecisinin ameliyat odasına girerek kendisiyle stent fiyatlarını konuştuğunu iddia etti. Uğur Dündar ile Arena'nın ulaştığı görüntülerde, muhasebecinin "15'e 18'e ve 20'ye var" diyerek fiyat belirttiği anlar görüldü.