Sağlık Bakanlığı'ndan Kartalkaya açıklaması! İşte alevlerin arasından çıkan yaralıların son durumu...

Sağlık Bakanlığı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde meydana gelen yangın faciasında yaralanan vatandaşların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya'daki Bolu Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralanan 44 kişinin taburcu olduğunu, 6 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği bilgisini verdi.

Bolu Kartalkaya’da bulunan ve çıkan yangın sonucu 78 insanın hayatını kaybettiği Grand Kartal Oteli'nden yaralı olarak kurtarılan vatandaşlara ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 6 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" ifadesini kullandı.