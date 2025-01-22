Sağlık Bakanlığı'ndan Kartalkaya'daki yangına ilişkin yeni açıklama

Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın faciasında yaralanan vatandaşların son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. Bugün itibariyle 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 5 otelden 1’i olan Grand Kartal Otel’de yangın meydana gelmişti. Otelin ana giriş kapısına göre -1, arka giriş kapısına göre ise 3’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyümüştü. Saat 03.21’de, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti. Büyük bölümü ahşap olan, 238 kayıtlı tatilcinin bulunduğu oteldeki yangın rüzgarın da etkisiyle tüm katlara yayılınca faciayı da beraberinde getirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, can kaybının 76'ya yükseldiğini ifade ederek, kamu kurumlarının soruşturmalarına devam ettiğini açıklamıştı. 9 kişi olaya ilişkin gözaltına alınmıştı.