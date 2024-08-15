Sağlık Bakanlığı'ndan maymun çiçeği açıklaması. Türkiye'de görüldüğü iddia edilmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'ndan maymun çiçeği açıklaması. Türkiye'de görüldüğü iddia edilmişti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de görüldüğü iddia edilen maymun çiçeği virüsü ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, virüse rastlanmadığını belirterek ek kısıtlama ya da karantinaya ihtiyaç olmadığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, özellikle Afrika ülkelerinde görülen maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de de görüldüğü yönünde çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, virüsün Türkiye’de görüldüğüne yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

Bakanlık ayrıca kısıtlama ya da ek tedbir ihtiyacının bulunmadığını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı son açıklamada maymun çiçeği virüsü ile ilgili “Acil durum” ilan edildiğini duyurmuştu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

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