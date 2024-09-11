Sağlık Bakanlığı'ndan Maymun Çiçeği vakası açıklaması

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / ANKA
Sağlık Bakanlığı'ndan Maymun Çiçeği vakası açıklaması

İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir şahısta Maymun Çiçeği vakası görüldüğüne yönelik yapılan haberler sonrasında açıklamada bulunan Bakanlık iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir şahısta Maymun Çiçeği vakası görüldüğü iddiaları kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Sağlık Bakanlığı konuya dair resmi bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şahsın test için hastaneye nakledildiği ancak yapılan incelemeler sonucunda testin negatif çıktığı belirtildi.

Bakanlığın konu hakkındaki açıklaması şu şekilde oldu:

“İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyadan haberler paylaşılmıştır. Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir.

Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir.

Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesini, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.”

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