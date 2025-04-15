Sağlık Bakanlığı’ndan tepkilerin odağındaki 'normal doğum' pankartı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, azalan nüfus artış hızı ve doğurganlık oranlarına dikkat çekerek 2025’i "Aile Yılı" ilan etmesiyle başlayan süreçte, normal doğumun teşviki için atılan adımlar tartışma yarattı. Erdoğan, sezaryen doğumların nüfus artışını engellediği iddiasıyla normal doğumu destekleyici politikalar açıklarken, bu çağrı futbol sahalarına kadar uzandı.

Son olarak Sivaspor-Fenerbahçe maçında futbolcuların sahaya “Doğal olan normal doğum” pankartıyla çıkması, sosyal medyada geniş yankı buldu. Ancak bu girişim, kadın örgütleri, doktorlar ve siyasetçilerden tepki topladı. Kadınlar, doğum şekli gibi kişisel bir konuda farkındalık yaratma yönteminin erkek egemen bir alanda yapılmasını eleştirdi.

“FUTBOL MAÇINA SADECE ERKEKLER Mİ GELİYOR”

Tepkiler üzerine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çankaya Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Pankartlara yönelik soruya, “Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor?” yanıtını veren Memişoğlu, tartışmayı yatıştırmaya çalışsa da eleştiriler dinmedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bakanlığının "Sağlıklı Çözüm" sosyal medya hesabından, "Doğal Olan Normal Doğum" farkındalık kampanyasına ilişkin açıklama yapıldı.

Normal doğumun fizyolojik bir süreç, sezaryenin ise ancak tıbbi gereklilik durumunda başvurulan cerrahi bir yöntem olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye'de her 100 doğumun 61'i sezaryen ile olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ise bu oranın yüzde 10-15 aralığında kalmasının hem anne hem de bebek sağlığı açısından daha uygun olduğunu belirtmektedir." bilgisine yer verildi.

Bilimsel araştırmaların da normal doğumun anneler açısından daha hızlı iyileşme süreci, daha düşük enfeksiyon riski ve daha az doğum sonrası komplikasyonla ilişkili olduğunu gösterdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bebek açısından normal doğum, anneyle erken ve güvenli temas, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve solunum problemlerinin daha az görülmesi gibi önemli avantajlar sağlamaktadır. Gereksiz sezaryen müdahaleleri, kadınların doğurganlık kapasitesini olumsuz etkileyebilmekte ve sonraki gebeliklerde çeşitli risklerin artmasına neden olabilmektedir. Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta, bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir."