Sağlık Bakanlığı'ndan 'yenidoğan' hamlesi! 12 bebek para için öldürülmüştü

13 hekimden oluşan bu Yenidoğan Bilim Kurulu, hastanelerinin yoğun bakım hizmetlerinin denetimini sağlayacak. Bu kurul Yenidoğan hasta bebeklerin bakım hizmetlerini kontrol ederken, yoğun bakımların detaylı takibini yapacak.

Yenidoğan Bilim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş, "Doktorların ve hemşirelerin yetkinlikleri uygun iyi uygulamalar yapılıyor mu iyi tedavi ve iyi klinik uygulamalar mevcut mu hastalar zarar görüyor mu yatış endikasyonları uzamış yatışlar hatta bu süreçte devletin diğer kurumlarından da iş birliği içinde olup veri alacak bu verileri de ön plana alarak gideceğimiz yerleri belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEK TEK DENETLENECEK

Türkiye'de yaklaşık 450 yenidoğan bakım ünitesi bulunuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyon, hem özel hem de kamu hastanelerindeki yenidoğan yoğun bakım hizmetlerini denetleyecek.

Kurul, yenidoğan bakımları incelemesini yaptıktan sonra rapor hazırlayıp Sağlık Bakanlığına sunacak. Sağlık bakanlığı ise kuruluşun uygun tedavi vermemesi sonucu yaptırım uygulanacak.

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YENİDOĞAN ÇETESİNİN DAVASI YARIN BAŞLIYOR

İstanbul’da 10 bebeğin ölümüne neden oldukları belirtilen yenidoğan çetesi hakkında hazırlanan iddianame, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. 22’si tutuklu 47 sanık, 18 Kasım Pazartesi günü (yarın) hakim karşısına çıkacak.

Bin 400 sayfalık iddianamede, ölen 10 bebek maktul, 5 kişi müşteki, Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü suçtan zarar gören, 19 özel hastane ve sağlık şirketi 'malen sorumlu' olarak yer aldı.

İddianamede çetenin,112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ettiği vurgulandı.

Bebek acil hastalarını önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettikleri ve ölümlerine neden oldukları ifade edildi. Haksız kazanç sağladıklarına dikkat çekildi.

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