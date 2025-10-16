Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Toplantının açılışında, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Burcu Bayrak Kahraman, fakültenin mevcut durumu, akademik çalışmalar, fiziki altyapı ve öğrenci faaliyetleri hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Ardından, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz konuşmalarında yeni döneme dair hedef ve beklentilerini paylaştı.

Toplantının devamında Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin genel stratejileri, akademik kalite süreçleri ve araştırma odaklı eğitim vizyonu üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kaplancıklı, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin eğitim kalitesine, topluma hizmet misyonuna ve sağlık alanındaki akademik üretkenliğine vurgu yaparak tüm akademik kadroya başarılar diledi.

Kurul toplantısına Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz ve fakülte akademik kadrosu katıldı. Yeni eğitim-öğretim dönemine yönelik yapılacak çalışmaların değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi.