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Sağlık çalışanı oğlunu boğarak öldüren baba tutuklandı

Kocaeli’nde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunun boğazını sıkarak ölümüne sebep olan baba tutuklandı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 22:32
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Sağlık çalışanı oğlunu boğarak öldüren baba tutuklandı

Sağlık çalışanı oğlunu boğarak öldüren baba tutuklandı
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İHA- Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Yunus Ş. (23) ve babası Ş.Ş. arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce Yunus Ş. babasına saldırdı. Karşılık veren baba Ş.Ş., öfkeyle oğlunun boğazını sıkmaya başladı. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Baba Ş.Ş., oğlunun bir süre sonra bilincini kaybettiğini görünce bıraktı.

Genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yunus Ş.’nin sağlık çalışanı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Ş.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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