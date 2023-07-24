Sağlık çalışanının darbedildiği anlar kamerada

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunan bir hastaneye çocuğunu muayene ettirmek için götüren bir vatandaş, doktorun yaptığı muayeneyi beğenmeyince doktoru darp etti. Vatandaşın doktoru darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sağlık çalışanının darbedildiği anlar kamerada

Olay, önceki gün ilçedeki özel bir hastanede meydana geldi. Çocuğunu hastaneye götüren S.A., çocuğuna yapılan muayeneyi beğenmeyerek sağlık çalışanı C.T. ile hastanenin önünde görüşmek istedi. S.A., sağlık çalışanı C.T. ile acil servisin önüne çıktı. C.T., durumu izah etmeye çalıştığı sırada S.A., yumruk atarak sağlık çalışanına saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle birlikte kavga kısa sürede sonlandırıldı. Durum polise haber verildi. S.A., polis tarafından gözaltına alındı. C.T. de ifade vermek için polis merkezine gitti. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. S.A. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.A.’nın C.T.’yi darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

saglik-calisaninin-darbedildigi-anlar-kamerada-5219-dhaphoto1.jpg

saglik-calisaninin-darbedildigi-anlar-kamerada-5219-dhaphoto2.jpg

saglik-calisaninin-darbedildigi-anlar-kamerada-5219-dhaphoto3.jpg

saglik-calisaninin-darbedildigi-anlar-kamerada-5219-dhaphoto4.jpg

Öne Çıkanlar
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Son Haberler
İncirliova Belediye Başkanı zehir zemberek sözlerle İYİ Parti’den istifa etti Siyaset
İncirliova Belediye Başkanı zehir zemberek sözlerle İYİ Parti’den istifa etti
Selçuk Geçer 2 gün sonra alınacak dolar kararını açıkladı: "Yüzde yüz sonuç bu olacak" Ekonomi
Selçuk Geçer 2 gün sonra alınacak dolar kararını açıkladı: "Yüzde yüz sonuç bu olacak"
Trabzonspor'un beğenmeyip gönderdiği futbolcu bakın hangi takıma transfer oldu Spor
Trabzonspor'un beğenmeyip gönderdiği futbolcu bakın hangi takıma transfer oldu
Bisiklet tartışması, silahlı-baltalı kavgaya dönüştü; o anlar kamerada Güncel
Bisiklet tartışması, silahlı-baltalı kavgaya dönüştü; o anlar kamerada
Galatasaray'dan flaş karar: Erden Timur açıkladı Spor
Galatasaray'dan flaş karar: Erden Timur açıkladı
Ev satışını kabul etmediği için öldürülmüş; aile içi kavgada baba ile oğlu tutuklandı Güncel
Ev satışını kabul etmediği için öldürülmüş; aile içi kavgada baba ile oğlu tutuklandı
Kuyumcudan 700 milyon liralık vurgun Güncel
Kuyumcudan 700 milyon liralık vurgun