Sağlık çalışanları Filistin’e destek için yürüdü

Gazi Orhan Parkı'ndan başlayıp Şehreküstü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sessiz bir şekilde protesto edildi. Yürüyüşe katılan sağlık çalışanları, Filistin ve Türk bayrakları taşıdı.

Doktorlar adına konuşan Tarık Yaşa, "Gazze'deki sağlık krizini bir yılı aşkın süredir büyük endişe ve öfke ile takip ediyoruz. Gazetecilerden, meslektaşlarımızdan ve uluslararası yardım kuruluşlarından aldığımız bilgiler, durumun ciddiyetini açıkça ortaya koyuyor. Abluka, insani yardımın girişini ve dağıtımını engelliyor, yardım ekipleri ve su kaynaklarına yönelik saldırılarla kasıtlı bir kıtlık yaratılıyor ve sağlık sistemi sistematik saldırılarla yıkılıyor. Gazze'de, insansız hava araçları, keskin nişancılar ve hava ve kara bombardımanları ile sivillere yönelik katliamlar yapılıyor. Yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşan 45 binden fazla insan İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi. Yerleşim alanlarının kasıtlı olarak yok edildiğine tanık olduk. 450 günden fazladır evlerinden çıkarılan ve güvensiz koşullarda yaşamaya zorlanan kardeşlerimizin mazlumluğuna şahit oluyoruz," dedi.

Gazze'de soğuk hava koşullarında donarak ölen bebek sayısının 6'ya yükseldiğini hatırlatan Tarık Yaşa, "Binlerce insan soğuğa terk edilmiş durumda ve bölgeye insani yardım ulaşamıyor. Geçtiğimiz hafta saldırıya uğrayan Kemal Adwan Hastanesi, bu hafta hizmet dışı bırakıldı. İsrail askerleri hastaneye baskın düzenleyip bazı binaları ateşe verdi. Hastalar Endonezya Hastanesi'ne tahliye edilirken, 25 hastane personeli ve hastane müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye alıkonuldu. Ebu Safiyye'nin nerede olduğu ve sağlık durumu belirsiz. Dr. Hüsam'ın serbest bırakılması ve hastanelerin dokunulmazlığının sağlanması için İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılmasını talep ediyoruz. Sağlık sistemi, hastaneler ve sağlık profesyonellerinin soykırımın sonuçlarının önlenmesi ve iyileştirilmesindeki rolü büyük önem taşımaktadır," diye konuştu.

Soykırıma sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Tarık Yaşa, "Türkiye'nin her yerinden yükselen seslerimizi, Gazze'deki meslektaşlarımızın sivillerin hedef alınmadığı, güvenli şartlarda çalışma talepleriyle birleştiriyoruz. Uluslararası toplumu, devletleri ve ilgili yönetimleri Gazze'deki soykırıma karşı uyarıyor ve acil bir ateşkesin sağlanmasını, ablukanın kaldırılmasını, insani ve tıbbi yardımların girişini, hastanelere yönelik saldırıların durdurulmasını ve sağlık tesisleri ile sivil altyapının korunup yeniden inşa edilmesini talep ediyoruz. Bu sonuçlara ancak Gazze ve Lübnan'da yaşamı korumaya yönelik uluslararası bir siyaset ve İsrail'e yönelik somut siyasi ve ekonomik yaptırımlarla ulaşılabilir," şeklinde konuştu.