Sağlık çalışanları Gazze için yürüş düzenledi

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanlarının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yaptıkları sessiz yürüyüşlerini sürdürüyor.

97 haftadır yaşanan zulme dikkat çekmek için devam eden protesto yürüyüşünde Lala paşa Camii önünde toplanan sağlık çalışanları Yakutiye Medresesi önüne kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Tıp fakültesi öğrencisi Muhammed Seyda Özdiyar, "Yaşamın ,ölümün gölgesinde sürüldüğü Gazze'de; açlık ,susuzluk, ilaçsızlık artık araç değil, birer silahtır. Ve bu silahlar yalnızca Gazze'ye değil tüm dünyaya doğrultulmuştur. Bu tablo yalnızca fiziksel bir yıkımı göstermekten ziyade ahlaki bir çöküşün de işaretidir. Burada yaşananlar, bir halkın yok edilme girişimi kadar insanlığın vicdanının da sınandığı bir eşiğe işarettir. Rabbim bu eşiği geçebilenlerden eylesin" dedi.

Konuşmanın ardından yapılan dua ile birlikte kalabalık olaysız şekilde dağıldı.