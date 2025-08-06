Sağlık çalışanları için 'Muayene Önceliği' talep edildi!

ALİ YAZAN - ORDU /YENİÇAĞ

Türkiye’de sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı önemli bir sorun için Ordu’da harekete geçildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanelerinde görev yapan personelin, kendi kurumlarında dahi saatlerce sıra beklemek zorunda kalmasına karşı, Türk Sağlık Sen Ordu Şubesi Başkanı Fatih Galender Zengin, Ordu Sağlık Müdürlüğü’ne resmi başvuru yaptı.

HİZMETLERİN AKSAMAMASI İÇİN

Başvuruda, sağlık çalışanlarının mesai saatleri içerisinde izin alarak muayene sırası beklemesinin hem çalışanı mağdur ettiği hem de hasta hizmetlerinde aksamalara yol açtığı vurgulandı. Özellikle biriminde tek görevli olan personelin yerinden ayrılmasıyla oluşan boşlukların hizmet kalitesini doğrudan etkilediği belirtildi.

2010 YILINA KADAR ÖNCELİK HAKKI VARDI

Türk Sağlık Sen Ordu Şubesi Başkanı Fatih Galender Zengin ve Başkan Yardımcısı Aşkın Çelebi’nin imzasıyla iletilen dilekçede, 2006/113 sayılı genelgeyle sağlık çalışanlarına tanınan muayene önceliği hakkının, 2010 yılında çıkarılan 73-80 sayılı genelgeyle geri alındığı hatırlatıldı.

Yetkililer, bu düzenlemenin hem sağlık çalışanlarının moralini bozduğunu hem de sağlık sistemine zarar verdiğini savundu.

“KALİTELİ HİZMET İÇİN PERSONELİN MOTİVASYONU ŞART”

Başkan Zengin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sağlık çalışanının kendi kurumunda bile sıraya girmek zorunda kalması, çalışma barışını ve moralini bozan bir durumdur. Hizmet kalitesinin yükselmesi, çalışan memnuniyetinden geçer. Bu konuda yeni bir düzenleme yapılması artık bir gerekliliktir” dedi.

ANAYASA’YA DA ATIF YAPILDI

Başvuruda ayrıca Anayasa'nın 49. maddesine de dikkat çekildi. Devletin, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek ve çalışma koşullarını iyileştirmekle yükümlü olduğu hatırlatılarak, muayene önceliğinin bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

SAĞLIK SİSTEMİNİN GİZLİ KAHRAMANLARI İÇİN DESTEK ZAMANI

Ordu Sağlık Müdürlüğü'ne sunulan dilekçede, poliklinik hizmetlerinde sağlık personeline muayene önceliği tanınması için gereken yasal düzenlemelerin acilen yapılması talep edildi.