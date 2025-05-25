Sağlık çalışanları isyan etti: Teşvik ödemeleri neden düşüyor?

Metin Kurt-Aksaray/YENİÇAĞ

“TEŞVİKTEKİ DÜŞÜŞ SÜREKLİ HALE GELDİ”

Başkan Kara, son aylarda teşvik ödemelerindeki düşüşün bu ay da sürdüğünü vurguladı. Sağlık çalışanlarının ekonomik zorluklar yaşadığını, teşvik ödemeleriyle rahatlama umudunun ellerinden alındığını belirtti. Kara, “Sağlık çalışanları, zorluklara rağmen görevlerini sürdürüyor. Ancak maddi olarak geriye düşüyorlar. Teşvik ödemelerindeki düşüş, moralleri bozuyor, motivasyonu yok ediyor” dedi.

“BAKANLIK BU YANLIŞTA NEDEN ISRAR EDİYOR?”

“Çalışanın emeği ve ekmeği üzerinden tasarruf yapılamaz” diyerek tepkisini ifade eden Kara, “Sağlık Bakanlığı bu yanlışta neden ısrar ediyor? Teşvik ödemelerini sıfırlamayı mı planlıyor?” diyerek uygulamayı eleştirdi.

“MOTİVASYONU DÜŞÜRÜYOR, TÜKENMİŞLİĞİ DERİNLEŞTİRİYOR”

Kara, teşvik kesintilerinin sağlık hizmetlerini de olumsuz etkilediğini belirtti: “Zor koşullarda çalışan sağlık personeli, ekonomik baskıyla tükeniyor. Bu, bireysel ve kurumsal verimliliği düşürüyor. Çalışanların motivasyonu azaldıkça, halkın aldığı sağlık hizmetinin kalitesi de geriliyor. Bu yalnızca mali bir mesele değil, sağlık sisteminin işleyişini etkileyen bir sorundur.”

“GEÇİM DERDİNDEKİ ÇALIŞANIN UMUDU KIRILMASIN”

Kara, teşvik ödemelerindeki sürekli azalmanın kabul edilemez olduğunu vurguladı: “Çalışanlar kayıplarının telafi edilmesini beklerken, her ay düşen teşviklerle karşılaşıyor. Bu kabul edilemez. Geçim derdindeki çalışanın umudu kırılmasın, emeği yok sayıl predictability: “Çalışanların emeği ve ekmeği üzerinden kimse tasarrufta bulunamaz” diyerek tepkisini dile getiren Kara, “Sağlık Bakanlığı bu yanlış uygulamada neden ısrar ediyor? Teşvik ödemelerini sıfırlamayı mı hedefliyor?” ifadeleriyle uygulamaya olan tepkisini daha da sertleştirdi.

“MOTİVASYONU DÜŞÜRÜYOR, TÜKENMİŞLİĞİ DERİNLEŞTİRİYOR”

Açıklamasında teşvik kesintilerinin sağlık hizmetlerine de zarar verdiğini belirten Kara, “Zaten zor şartlarda çalışan sağlık personeli, bu ekonomik baskıyla iyice tükeniyor. Bu durum hem bireysel hem de kurumsal verimliliği etkiliyor. Sağlık çalışanının motivasyonu düştükçe, halkın aldığı sağlık hizmetinin kalitesi de düşer. Bu sadece bir mali konu değil, aynı zamanda sağlık sistemimizin işleyişini doğrudan etkileyen bir sorundur” dedi.

“GEÇİM DERDİNDEKİ ÇALIŞANIN UMUDU KIRILMASIN”

Kara, sağlık çalışanlarının umutla beklediği teşvik ödemelerinin sürekli azalmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, “Çalışanlar kayıplarının telafi edilmesini beklerken, her ay biraz daha düşen teşviklerle karşı karşıya kalıyor. Bu kabul edilemez. Geçim derdindeki çalışanın umudu kırılmasın, emeği görmezden gelinmesin” diye konuştu.

“MÜCADELEYİ HER PLATFORMDA SÜRDÜRECEĞİZ”

Türk Sağlık-Sen olarak konunun takipçisi olacaklarını vurgulayan Kara, “Teşvik ödemelerinin en üst düzeyde yapılması için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunuyoruz. Bu sadece bir sendika meselesi değil, tüm sağlık çalışanlarının geleceğiyle ilgilidir. Ailelerinin geçim kaynağı olan bu hakka sahip çıkmak zorundayız. Bu konuda mücadelemizi her platformda sürdüreceğiz. Tüm sağlık çalışanlarını da bize destek olmaya davet ediyoruz” diyerek birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÖZÜ BAKANLIKTA

Kara’nın açıklamaları, teşvik ödemelerinin adil ve sürdürülebilir şekilde düzenlenmesi gerektiği yönünde kamuoyunda yankı buldu. Gözler şimdi Sağlık Bakanlığı’nın atacağı adımlarda. Sağlık çalışanları, sorunların çözülmesini ve emeklerinin karşılığını almayı bekliyor.