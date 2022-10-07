Öğr.Gör. Seda Aşçı: Sağlık çalışanları 6 ayda bir psikolojik testten geçmeli

“İLK HEDEF PARA DEĞİL VİCDAN OLMALI”

Sağlık sektöründeki personelin çalışma anlayışında hümanistlik felsefesinin temel alındığının altını çizen Seda Aşçı, “Tıbbın kurucusu olarak kabul ettiğimiz Hipokrat'ın yemininde de yetki ve sorumlulukları kötüye kullanmama, ayrımcılık yapmama gibi kavramlar bulunur. Bu nedenle vicdan, ahlak ve etikten bahsedilebilir. Bizler eğitim kurumları olarak meslek etiğini ve eğitimini bu mesleği seçen kişilere temel manada veriyoruz. Mezun olduktan sonra da çalıştıkları kurumlarda sürekli olarak denetlenerek bu eğitimler veriliyor. Fakat bunca çabaya rağmen aslında temel olarak buna bakmak lazım. İnsan yaşamı için çok önemli bir yerde olan sağlık sektörünün, bununla ilgili olan meslek grubunu seçen kişilerin, seçtiği mesleği çok iyi tanıması gerekiyor ve ilk hedefinin para kazanmak olmaması gerekiyor. Burada önemli olan şey manevi hazzın sağlanmasıdır” diye konuştu.

“ÜNİFORMA DEĞİL VİCDAN ELBİSESİ ÖNEMLİ”

Sektörde mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra ahlaki tutum ve davranışların da bir o kadar önemli olduğunu vurgulayan Aşçı sözlerine şunları ekledi:

“Sağlık çalışanlarının etik prensipleri olması mutlak gereklidir. O etik, mesleğin kurallarını belirleyen tutumlardır. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün meslek grupları aynı tutum ve davranışları göstermelidir. Sağlık çalışanlarının etik prensiplerine bakıldığında zarar vermeme, en iyi ve en kaliteli şekilde hizmet verme, hastanın kişi haklarına ve mahremiyetine saygı gösterilmesi ilkesi yer alır. Mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra ahlaki tutum ve davranışlar daha fazla ön planda tutulmalıdır. O iki kavram bir araya geldiğinde ancak profesyonellikten bahsedilebilir. Profesyonellik arttıkça hizmetin kendiliğinden artacaktır. Vicdan içimizden gelmelidir. alabiliyorlar. Bu yüzden çalışma alanlarımız vicdan elbisemizi giydiğimiz temel yerlerden biri olmalıdır.”

“PSİKOLOJİK DENETLEME ŞART”

Öncelikli olarak meslek seçiminin çok iyi yapılmasını gerektiğini ve sağlık sektöründe çalışanlarının her 6 ayda bir fiziki muayene dışında psikolojik olarak da denetlenmesinin bu davranışların önüne geçmede engel olabileceğini hatırlatan Aşçı, “Sağlık çalışanları, çalışma ortamlarından dolayı tükenmişlik sendromunun en çok görüldüğü meslek gruplarının başında gelir. Özellikle yoğun bakım, ameliyathane gibi kapalı birimlerde çalışanların en az 6 ayda ya da yılda 1 psikolojik anlamda değerlendirmeye alınmalıdır. Zira; sürekli aynı hasta grubuna maruz kalmak, iletişimin en az seviyede olduğu alanlarda çalışmak bu sorunu daha da büyütmektedir.” şeklinde konuştu.

İHA