20 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sağlık çalışanlarıyla esnafın yol verme kavgası. Esnaf ve sağlıkçıların kavgası karakolda son buldu

Sağlık çalışanlarıyla esnafın yol verme kavgası. Esnaf ve sağlıkçıların kavgası karakolda son buldu

Bağcılar'da ambulansın geçişi sırada bir peynirci dükkanına mal indiren kamyonetin yoldan çekilmemesi nedeniyle, sağlık çalışanları ile esnaf arasında kavga çıktı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 17:04
Takip Et

Sağlık çalışanlarıyla esnafın yol verme kavgası. Esnaf ve sağlıkçıların kavgası karakolda son buldu

Sağlık çalışanlarıyla esnafın yol verme kavgası. Esnaf ve sağlıkçıların kavgası karakolda son buldu
+
Aa
-

Bağcılar Yenigün Mahallesi 605 sokakta 18 Ekim Salı günü peynirci dükkanına mal indirildiği sırada bir ambulans sokağa girdi. Ambulans mal indirilen kamyonetin sokağı kapatması nedeniyle geçemedi. Bu sırada ambulanstaki sağlık görevlileri ile peynirci dükkanında çalışan Bahattin Ö. arasında tartışma çıktı. Bahattin Ö., ambulanstakilere aşağı inmelerini söyledi. Sağlık görevlilerinden biri aşağıya indi.

İkili arasında arbede çıkınca diğer, sağlık görevlileri ambulanstan inerek tarafları ayırmaya çalıştı. Sağlık personellerinden Ç.G., Bahattin Ö.'yü sakinleştirmek isterken, olaya tanıklık eden bir kişi de araya girerek, tartışmaya dahil oldu. Bunun üzerine Bahattin Ö., kavgayı ayıran ve kendisini de sakinleştirmeye çalışan Ç.G.'ye saldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Ekipler saldırıya uğrayan sağlık personeli Ç.G.'nin ifadelerinden saldırganın Bahattin Ö. olduğunu belirledi. Sağlıkçıların darp edildikleri sırada kendilerini tutan kişiden de şikayetçi olmaları üzerine polis ekipleri Tahsin A. olduğu tespit edilen şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
1
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
2
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
﻿SGK harekete geçti. Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza
3
﻿SGK harekete geçti. Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza
﻿SGK harekete geçti. Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
4
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
5
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
﻿ 2022 sonunda bitiyordu. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
6
﻿ 2022 sonunda bitiyordu. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
﻿ 2022 sonunda bitiyordu. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
﻿Manisa'da tonlarca sahte içki ele geçirildi
7
﻿Manisa'da tonlarca sahte içki ele geçirildi
﻿Manisa'da tonlarca sahte içki ele geçirildi
﻿Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
﻿Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
﻿Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
﻿New York borsası güne karışık seyirle başladı
﻿New York borsası güne karışık seyirle başladı
﻿New York borsası güne karışık seyirle başladı
﻿Seyir halindeyken direksiyonu çıkaran sürücü yakalandı
﻿Seyir halindeyken direksiyonu çıkaran sürücü yakalandı
﻿Seyir halindeyken direksiyonu çıkaran sürücü yakalandı
﻿BM: Libya’da 1,3 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç
﻿BM: Libya’da 1,3 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç
﻿BM: Libya’da 1,3 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.