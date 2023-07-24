Sağlık deposu bitki Kapari

Kapari bitkisi, Muğla’nın sahil kenarlarında doğal ortamda yetişiyor. Yararları ise pek fazla bilinmiyor. İşte, Kapari’nin o yararları…

Sağlık deposu bitki Kapari

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Ticari olarak henüz değerlendirilmeyen Kapari, dikenli olması nedeniyle bazı çiftçiler tarafından zararlı bitki olarak bilinmesi nedeniyle arazilerinden sökülüyor. Oysa çok eski bir bitki. Evliya Çelebi’nin 400 yıl önce Seyahatnamesinde ‘Gebre’ olarak adı geçiyor. İşte Kapari’nin yararları:

KAPARİNİN FAYDALARI

MS hastalığı, kabızlık giderici, idrar söktürücü, cinsel gücü artırıcı, balgam söktürücü, solucan düşürücü, ağrı kesici, romatizma, felç, iskorbit hastalığı, kan bozuklukları, Gut hastalığı, antitümör, hemoroid, dalak büyümesi, kalça rahatsızlıkları, adet düzenleyici ve sancıları, diş ağrıları, taraciğer fonksiyonların düzenleyici.

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