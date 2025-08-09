Sağlık için kulaç attılar

Kaynak: İHA
Memorial Sağlık Grubu ile Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde düzenlenen "Bodrum'da Sağlığa Kulaç At" etkinliği, Bodrum Kumbahçe Mahfel Plajı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte, milli açık su yüzücüleri, Memorial doktorları, çalışanları ve Bodrum'un profesyonel yüzücüleri sağlıklı yaşam için denize kulaç attı.

Sağlıklı yaşam bilincini artırmak, hareketli yaşamı teşvik etmek ve sporu yaşamın bir parçası haline getirmek amacıyla hayata geçirilen etkinlikte, Türkiye Yüzme Federasyonu Milli Takım Açık Su Yüzücüleri de yer aldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan organizasyon, keyifli ve enerjik bir atmosferde tamamlandı.

"SAĞLIK ALIŞKANLIKLARLA KORUNUR"

Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, etkinliğin toplumda yüzme sporunun yaygınlaşması açısından önemli olduğunu belirterek, "Sağlık yalnızca tedaviyle değil, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla korunur. Türkiye Yüzme Federasyonu ile hayata geçirdiğimiz iş birliği sayesinde yüzme sporunu destekliyor, sporcularımıza sağlık güvencesi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

MİLLİ SPORCULAR DA ETKİNLİKTE YER ALDI

Milli sporcular Sümeyye Boyacı, Aysu Türkoğlu ve Selin Türkmen'in de yer aldığı etkinlik, Bodrum halkından yoğun ilgi gördü. Memorial'ın farklı şehirlerde de benzer etkinlikler düzenlemeyi planladığı bildirildi.

