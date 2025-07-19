Sağlık merkezi önünde kanlı saldırı! Katilin kaçış planı çöktü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Düzce'de sağlık merkezi önünde bulunduğu sırada 29 yaşındaki Y.T.'nin tabancayla vurduğu Ahmet Karabulut hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı, katilin kaçış planı çöktü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Düzce Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Sağlık merkezi önünde duran Adnan Karabulut, sırt çantasıyla ve silahla yanına yaklaşan Y.T. tarafından tabancayla vuruldu.

Sağlık merkezi önünde kanlı saldırı! Katilin kaçış planı çöktü

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık merkezi önünde kanlı saldırı! Katilin kaçış planı çöktü

Olayın ardından, 3 farklı taksi değiştirerek kaçan Y.T. ise polisin çalışması sonucu saklandığı tuvalette yakalandı. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, Y.T. gözaltına alındı.

Sağlık merkezi önünde kanlı saldırı! Katilin kaçış planı çöktü

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Sağlık merkezi önünde kanlı saldırı! Katilin kaçış planı çöktü

Sağlık merkezi önünde kanlı saldırı! Katilin kaçış planı çöktü

Sağlık merkezi önünde kanlı saldırı! Katilin kaçış planı çöktü

Sağlık merkezi önünde kanlı saldırı! Katilin kaçış planı çöktü

Sağlık merkezi önünde kanlı saldırı! Katilin kaçış planı çöktü

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