Sağlık merkezini karıştıran kavga! Rahatsızlanan hekim için Bakanlık'tan açıklama geldi

Muğla Bodrum'da bir aile sağlığı merkezinde görev yapan doktor, bir hasta ve yakını ile yaşanan tartışmanın ardından rahatsızlanarak hastaneye sevk edildi. Olay, Muğla'nın popüler turizm beldesinde meydana geldi. Doktorun sağlık durumu üzerine hastaneye sevk edildi.

HASTALARLA DOKTOR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Ortakent Mahallesi'nde bulunan 12 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde yaşanan olayda, tatilde olan E.S. (55), yüksek ateş şikayetiyle beraberindeki kız kardeşi Ö.S.A. (48) ile birlikte sağlık merkezinin doktoru Mustafa Hürkal Tezvar'a başvurdu. Muayene sırasında, doktor Tezvar ve hasta E.S. ile yakını Ö.S.A. arasında, sebebi henüz netleşmeyen bir tartışma meydana geldi.

DOKTOR YOĞUN BAKIMDA

Kalp rahatsızlığı bulunan ve kalp pili kullanan Dr. Tezvar, aniden rahatsızlanması üzerine yapılan ilk yardımın ardından çağrılan ambulansla civardaki bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Doktorun durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati risk taşıdığı bildirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevi başındayken şiddete maruz kalan Aile Hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, hastaneye kaldırılmıştır. Hekimimizin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Hekimlerimize, hemşirelerimize, hastanelerimizde görevli tüm personelimize karşı uygulanan şiddeti asla kabul etmiyoruz. Bu konuda kararlılıkla mücadele edeceğiz."