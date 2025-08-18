Sağlık Müdürlüğü'ne skandal atama! Bakın kim çıktı...

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Sağlık Müdürlüğü'ne skandal atama! Bakın kim çıktı...

Artvin İl Sağlık Müdürlüğüne, Mudanya İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan Dr. Yunus Arslan atandı. Arslan’ın, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik’in abisinin damadı olması atamaya yönelik dikkatleri artırdı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 1973'te doğan Arslan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında İstanbul’da meslek hayatına başlayan Arslan, 2015'ten itibaren Bursa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Halk Sağlığı Hizmetleri Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.

d921fba0-6821-4eb5-8a96-97ddfb775270.jpeg

Son olarak Mudanya İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan Arslan, görevden ayrılan Gürol Köroğlu’nun yerine Artvin İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirildi.

Arslan’ın, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik’in abisinin damadı olması atamaya yönelik dikkatleri artırdı.

Son Haberler
AKP'li eski vekilden zehir zemberek sözler!
AKP'li eski vekilden zehir zemberek sözler!
Eşinden kaçmak isteyen kadın silahlı saldırıya uğradı: 3 yaralı
Eşinden kaçmak isteyen kadın silahlı saldırıya uğradı: 3 yaralı
Benfica'nın Fenerbahçe idmanında Kerem Aktürkoğlu yer aldı
Benfica'nın Fenerbahçe idmanında Kerem Aktürkoğlu yer aldı
Kütahya’da iki otomobil çarpıştı; karı-koca yaralandı
Kütahya’da iki otomobil çarpıştı; karı-koca yaralandı
Bitlis’te otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ağır yaralı
Bitlis’te otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ağır yaralı