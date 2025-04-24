Sağlık ocağında verilen rapora öyle bir söz eklendi ki! Skandal ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Deccal' diyen ve gerici düşünceleri ile tanınan Said Nursi'nin sözleri devletin resmi evraklarından olan 'sağlık raporuna' bir doktor tarafından yazıldı.

Skandalı açıklayan İYİ Partili Türkoğlu, "Bu paralel yapılanmalar devleti çökertir. Dün FETÖ'ydü, bugün başka isimler altında bütün kurumlarda varlar" dedi.

Bursa'da bir sağlık ocağında görevli doktor, verdiği raporlarda Nur tarikatının kurucusu Said Nursi'nin sözlerine yer verdi. Birden fazla raporda Nursi'nin kitaplarından sözler verdiğini İYİ Parti Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, TBMM'deki basın toplantısında açıkladı.

Halk TV'deki habere göre İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'le basın toplantısı düzenleyen Türkoğlu, "...Tamamında var olan paralel yapılar, bakanlıklara göre de değişmeye başladı. Artık kurumları, bu devletin resmi temsilcileri, anayasa, kanun, ilgili yönetmelik mevzuat değil, bildiğiniz bu paralel yapılar ve onların keyfine göre yönetiliyor yıllardır." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün kamu kurumlarındaki örgütlenmesini hatırlatan Türkoğlu, "Bunu her defasında dile getiriyoruz. Paralel yapılanmalardan devletin ne çektiğini, devletin nasıl tel tel döküldüğünü ve devletin nasıl sokaktan toplandığına 15 Temmuz'da şahit olmuştuk" dedi.

AKP iktidarının tarikat ve cemaatler konusunda 'akıllanmadığını' söyleyen Türkoğlu, "Bir türlü akıllanmayan iktidar, Sağlık Bakanlığı'nı bir tarikate, cemaate, İçişleri Bakanlığı'nı bir başkasına, Adalet Bakanlığı'nı bir başkasına devrettiğini, Türkiye'de aslında herkes biliyor. " ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, tarikat ve cemaatlerin artık Türkiye'de 'gizlenme' ihtiyacı içerisinde de olmadığını şu sözlerle anlattı:

"Allah da biliyor, kendileri de biliyor ve ısrarla bu yapılanmaya devam ediyorlar. Artık gizlenme ihtiyacı bile hissetmiyorlar."

Bursa'daki sağlık raporunda yer alan Nursi'nin sözlerini okuyan Türkoğlu, şunları ifade etti:

Bu elimde bir öğrenciye verilmiş, Aile Sağlığı Merkezi tarafından istirahat raporu var. Yani bu raporu çocuk alıyor ve okula teslim ediyor. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Kestel Beş nolu, Vani Mehmet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi, yani eski adıyla Sağlık Ocağı'ndan alınan bir rapor var.

Efendim, kim hangi konuda yazdıysa, bunu okuyanlar, sevenler, bağlıları olabilir. Ama bu devletin resmi evrakı. Bu sadece bir tanesi. Her bir raporda ayrı bir,, Risale-i Nur'dan pasajlar ve bölümler var.

Türkoğlu, sorumluları da şu sözlerle göreve çağırdı:

Bu paralel yapılanmalar devleti çökertir. Dün FETÖ'ydü, bugün başka isimler altında bütün kurumlarda varlar. Milli Eğitim'de varlar, sağlıkta varlar, içişlerinde varlar, adalette varlar. Bu keyfiliği sizlerle paylaşıyor, görevlileri, sorumluları göreve davet ediyorum.

"KURUMLAR BİR DİNİ ANLAYIŞIN HEGEMONYASI ALTINDA"

İYİ Partili Turhan Çömez de konu ile ilgili şunları ifade etti:

Devlet kurumları ya bir siyasi grubun ya bir siyasi anlayışın ya bir dini anlayışın hegemonyası altına girmiş ve maalesef millet tamamen geri plana itilmiş durumda. Bugün Selçuk Bey'in ortaya koymuş olduğu belgeler tarihi nitelikte.

"DEFALARCA UYARDIK, 15 TEMMUZ'DA HAKLI OLDUĞUMUZ ORTAYA ÇIKTI"

Bu belgeler aslında Türkiye'nin geçtiğimiz dönemden ders almadığının açık bir göstergesi. Bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı. Onun öncesinde Erdoğan'ı defalarca uyardık. "Paralel yapı kurmayın bu ülkede. Devlet kurum ve kurallarını çökertmeyin bu ülkede.

Bugün yan yana olduğun, kol kola olduğun Ergenekon kumpaslarıyla bize zulümler eden bu yapı bu ülkenin dibine dinamit yerleştiriyor. Bunlarla beraber olmayın." dedik, ikaz ettik. Hatta tarihe not düşmek için Erdoğan'a mektup bile verdim bununla ilgili. Ve yıllar sonra bizim ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı 15 Temmuz darbe girişimiyle ve maalesef devleti aziz millet sokaklardan topladı. Şimdi bakıyoruz bazı kurumların içerisinde, bazı bakanlıkların içerisinde kimi paralel yapılar kurulmuş. Parsellenmiş devlet.

"SAĞLIĞIN DİNİ IRKI OLMAZ"

Bir zamanlar parsel parsel satıyorlardı. Bugün devleti parsel parsel kimi gruplara tahsis ediyorlar. Bunlardan bir tanesi Sağlık Bakanlığı. Bakın, sağlık pozitif bilimdir ve olması gereken bellidir. Muayene edersiniz, tetkikleri yaparsınız, teşhis koyarsınız ve tedavisini yaparsınız. Sağlığın dini olmaz, sağlığın siyaseti olmaz, sağlığın ırkı olmaz.

Bursa'da Sağlık Bakanlığı'na ait sağlık merkezlerinde raporlar veriliyor öğrencilere ve buradan birtakım cemaatlerin ve tarikatların propagandaları yapılıyor.

"PROPAGANDA YAPIYOR"

Bilmem hangi kitabın bilmem hangi lemasında olan bilmem hangi paragrafını koymuş buraya. Niye? Propaganda yapacak. Niye? O gençleri ele geçirecek ve buradan kendi siyasi anlayışları veya dini inanışları çerçevesinde nüfuz edecek. Zaten devlete nüfuz etmiş. Böyle bir rapor Allah aşkına nasıl çıkar bir devlet hastanesinden veya merkezinden? Diyor ki: "Ey tahammülsüz hasta" Hastaneye gitmiş dertli bir öğrenciye söylüyor bunu. "İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine şahittir."

Bir başkası, bunu da okuyacağım müsaadenizle. "Eğer hastalık olmazsa sıhhat ve afiyet gaflet verir. Dünyayı hoş gösterir." Devam ediyor aynı tavsiyeler. Allah aşkına. Diyor ki hastasınız, geldiniz buraya, şükredin. "Sıhhat ve afiyetteyseniz" diyor, "bu delalettir. Bu kötü bir şeydir." diyor ve bunu nerede yapıyorlar? Koskoca Sağlık Bakanlığı'nın sağlık tesislerinde gençlere bir propaganda aracıyla ve onları nüfuz altına almak için yapıyorlar.