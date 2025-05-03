Sağlık ordusu güçleniyor!

Düzce'nin sağlık altyapısına yapılan yatırımların yanı sıra doktor ihtiyacını karşılamak amacıyla da önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanlığının 122. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası çerçevesinde Düzce'ye 18 yeni hekim ataması gerçekleştirilecek. Ataması yapılacak hekimlerden 13'ü uzman doktor, 5'i ise pratisyen doktor olacak. Yeni atamalarla birlikte, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Akçakoca, Çilimli, Gümüşova, Kaynaşlı İlçe Devlet Hastaneleri ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü gibi sağlık birimlerinde çeşitli branşlarda doktorlar görev yapacak.