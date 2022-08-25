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O sağlık personellerine ek ödeme müjdesi!

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için hazırlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile ilgili olarak çalışma başlattığını açıkladı.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 13:50
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Sağlık personeline ek ödeme müjdesi

O sağlık personellerine ek ödeme müjdesi!
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarına bağlı kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin özlük hakları ile ilgili çalışma başlattıklarını belirterek, "Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği halinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır" diye konuştu.

Twitter hesabından açıklama yapan Prof. Özvar, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı'nın 12.08.2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmeler yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, söz konusu iyileştirmelere matuf olarak yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği halinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır. Düzenlemenin yapılmasıyla birlikte güncellenmiş haliyle döner sermaye ek ödemesi uygulamasından, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarımız da yararlanacaktır."

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pepe
25.08.2022 14:11
hastaneler ve il ilçe sağlık müdürlüklerinde çalışan düz memura niye ek ödeme yok hep ayrımcılık yapılıyor doktor hemşire ebeye varda düz memura niye yok  
 
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