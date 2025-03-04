Sağlık personelini taşıyordu! Biranda alev aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Balıkesir’in Edremit ilçesinde seyir halinde olan içerisinde sağlık personeli bulunan bir ambulans Assos Tüneli’nde bir anda alev alarak yandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan, içerisinde sağlık personellerinin bulunduğu 17 UF 186 plakalı ambulans Assos Tüneli'nde alev aldı. Sağlık personelleri araçtan çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir anda alev topuna dönen ambulans tamamen yanarken, bölgeye Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Küçükkuyu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sebebiyle Küçükkuyu istikametinden Çanakkale istikametindeki Assos ve Troya tünelleri tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri yangın sonrasında inceleme başlattı.

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